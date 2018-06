Ya hemos visto a todos los equipos de esta Copa del Mundo en acción. Los favoritos de siempre han desentonado en su mayoría.

Si usted es de los que le apostó a la lógica en la elaboración de la polla mundialista en la que está participando y está preocupado porque los resultados no se han dado como se esperaba, no se preocupe, sepa que esto no es como empieza, sino como termina.

Es verdad que los favoritos le apuestan a jugar al menos cinco partidos en Rusia y eso requiere dosificar el gasto físico. Pero también lo es que ganar de arranque era importante para no estar sin margen de error desde tan temprano.

Más allá de los resultados uno puede concluir que apenas Bélgica, España y Portugal mostraron una buena parte de su capacidad. Brasil jugó 20 minutos y se apagó. Francia no fue tan contundente como esperábamos y Argentina fue la decepción que sabíamos que sería. Alemania se vio sorprendida por una gran selección mexicana, pero se vio errática e imprecisa.

Pero hay que tener en cuenta que la mayoría de sus rivales jugaron a defenderse y cerrar espacios que nunca supieron descifrar los “poderosos”. Esa tónica tendrá que cambiar en la segunda fecha, pues los primeros tendrán que salir un poco más si quieren clasificar y los segundos saben que no hay mañana.

De la primera tanda de juegos me quedo con el Alemania vs. México y el Dinamarca vs. Perú, aunque en general no hemos tenido partidos aburridos, ninguno terminó sin goles y podemos concluir que los llamados débiles se prepararon muy bien tácticamente para hacerles la vida difícil a los grandes. Tan sólo una goleada, la de Rusia a Arabia Saudita, es la demostración de eso. Llamó la atención de la victoria de México frente a Alemania, que se dio a partir de ir a buscar al campeón del mundo, no de esperarlo, eso le da más mérito a Osorio y su banda.

De todos modos esto hasta ahora comienza, la tendencia histórica indica que al final llegarán los mismos y alguna sorpresa que se logre colar en semifinales. Este abrebocas mundialista ha sido emocionante y raro a la vez. Veremos qué nos trae la segunda tanda.