Productividad

El pretender formar profesionales con una limitada visión del mundo y enfocada más en su desempeño laboral no solo está creando barreras a su papel como ciudadanos, sino que lejos de impulsar la economía la puede estar debilitando. No se debe “entrenar” profesionales, ese término es más adecuado para la domesticación de los animales; se debe formar ciudadanos.

Hacia 1970 la educación básica humanista se empezó a modificar por una más pragmática, menos diletante, más ajustada a la realidad de la economía, a lo que requiera la industria. El lenguaje ayuda: para menospreciar a alguien se le llama “un teórico”. Se inicia la supresión de las cátedras de historia y filosofía. La geometría deja de enseñarse como un sistema lógico deductivo y da paso al simple cálculo de áreas y volúmenes sencillos. ¿Para qué un mínimo de rigor si lo que se quiere es el cálculo de ladrillos y baldosas? Se priva a quien no va a ser un matemático de la enseñanza de un método lógico deductivo. Se entiende que aun personas educadas confunden las condiciones necesarias con las suficientes.

En 2015 el número de estudiantes en educación superior llegó a 2’293.000, duplicándose en el período 2003-2015. El número de graduados en el período 2001-2012 alcanzó 4’291.000, incluyendo profesionales, técnicos y tecnólogos. En el año 1960 el número de estudiantes universitarios no superaba los 60.000. Somos un país más escolarizado, ¿sí seremos más educados?

El discurso de “adecuar los programas de estudios a lo que el país necesita” no es nuevo. En las leyes educativas de 1900, se define como prioridad que la educación para los campesinos y los pobres debe ser centrada en el cultivo de las parcelas y en los oficios básicos. Las clases dirigentes orientaban sus estudios al bachillerato clásico, que les permitía acceder a la burocracia.