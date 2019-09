¿A qué jugamos?

none

Nada resulta. Siento la atmósfera cargada de tigre. Nubarrones escondidos detrás de unos cielos azules de este verano hirviente de Cali. Los presiento. Agazapados. Jugando a ser invisibles. Pero ahí están. Los siento. Y no solo en Cali sino en todo el país, desde la capital hasta las veredas que aún no tienen nombre. Como si algo sórdido se estuviera gestando, como si la atmósfera estuviera preñada de alguna sustancia venenosa.

Se acercan las elecciones y cada día que pasa siento como si un aire enrarecido me estuviera asfixiando cada vez con más fuerza. De nada sirve haberme apartado de los noticieros, marginarme a propósito de cualquier opinión política, encerrarme a leer en el apartamento, dejar que Netflix me lleve a otros lugares y a otros crímenes hasta quedar con los ojos cuadrados, meditar y dejar la mente en blanco, repetir cualquier mantra mientras estoy atascada en los trancones para prohibirme pensar, sumergirme en las noches entre las páginas de los últimos libros comprados en Oiga, mire, lea...