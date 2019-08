none

Por eso, como feminista, no me queda más que ubicarme en medio de la inescapable paradoja y verla como una invitación, quizás forzada, a revitalizar el movimiento, a unirnos, a esperar y a aceptar las contradicciones que acompañan toda lucha social.

Ante un contexto así, no dejo de preguntarme qué significa ser feminista hoy, cuando al mismo tiempo sentimos que podemos ganar y perder todo. Quiero pensar que puedo encontrar la respuesta al observar a quienes nos heredaron esta lucha. De ellas aprendí que ser feminista es vivir entre la paciencia y la efervescencia. Pensar desde la espera, pero actuar con las ansias de cambiar todo de inmediato.

Quizás esta paradoja —la de celebrar unas cosas y perder otras— no llega por sorpresa. Los derechos de las mujeres han sido siempre campos de disputa en los que gracias a una lucha colectiva se ha podido obtener una ley, una sentencia o un reconocimiento. Pero nunca se gana del todo. Es como si cada victoria viniera con un costo: el del cansancio de defenderla casi indefinidamente.

Hoy las feministas debemos habitar un mundo dominado por una paradoja: a pesar de haber logrado tanto, la corriente contra la que luchamos parece no desacelerar. Con los años —dirían quienes son mayores que yo— el cambio social se puede apreciar, pero los obstáculos no desaparecen.

Por: María Ximena Dávila C.