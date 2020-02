Quedé embarazada de un novio violento

Por Claudia*

Mi historia comienza con un romance universitario. Ambos, estudiantes de una universidad pública y a punto de titularnos. Al principio de la relación todo era maravilloso. Estaba profundamente enamorada. Tanto, que no veía ningún defecto en él, ni siquiera los más peligrosos.

Con el transcurrir de los meses, mi novio, ese que creía lleno de virtudes, se convirtió en una bestia. Sí, era un hombre violento. No sé cuándo empezó. Tal vez el principio de todo fue un empujón o un grito. Quizás una mala palabra. No lo sé. Lo cierto es que cada día se ponía peor.

En una de tantas agresiones, me luxó dos dedos de una mano y tuvimos que ir a urgencias. Estando allí empecé a sentir un ligero dolor en el vientre y fui al baño porque sentía que estaba sangrando. Él me acompañó. Efectivamente estaba sangrando. En ese momento pensé que era por los empujones que había recibido unas horas atrás. Aproveché que estaba en urgencias y le conté a la doctora que me atendía, quien me sugirió una prueba de embarazo. Resultó positiva. Salí de la clínica con el mayor miedo que he sentido en mi vida. No sabía cuál iba a ser su reacción.

Cuando se enteró del embarazo, no dejó de tratarme mal. Esta vez sus maltratos eran psicológicos en su mayoría. Cada minuto era una tortura. No tuve paz ni un segundo durante ese primer mes de embarazo. Me sentí presa, pues si continuaba con el embarazo y tenía un bebé, yo iba a verme obligada a verlo por siempre. Además, él no lo quería y me iba a reprochar todo el tiempo haber quedado embarazada.

Finalmente, tras una fuerte discusión, me di cuenta de que si no terminaba con el embarazo, él lo haría con sus propias manos. Tampoco era ese el ambiente propicio para traer a un hijo al mundo.

Busqué a una amiga. Me consiguió un medicamento que, según ella, me haría tener un aborto. Efectivamente, así fue. El proceso fue intenso, sangraba mucho y me desmayé varias veces, pues no tuve la posibilidad de recibir ningún tipo de atención médica. Las peores cosas pasaron por mi cabeza. Seguí sangrando por varios días hasta que la hemorragia finalmente cedió.

Luego de todo lo sucedido, tomé el valor de alejarme para siempre del abusador y nunca más lo volví a ver. Pude continuar con mi vida lejos del dolor y de todos sus maltratos.

Lamento que muchas mujeres a diario tengan que exponer sus vidas como lo hice yo, recurriendo a procedimientos clandestinos e inseguros, porque no se nos permite elegir sobre nuestros cuerpos. Nadie más aparte de nosotras mismas puede saber qué es lo mejor para nuestras vidas.

* Claudia es un seudónimo.

¿Quieres contar tu historia en #YoAborté? Todas conocemos una mujer que ha abortado. Queremos escucharte. No te vamos a juzgar, queremos que el aborto sea libre y seguro para todas. Escríbenos tu carta en este link.

No olvides suscribirte al canal de YouTube de Las Igualadas, seguirlas en Twitter y en Instagram. Este proyecto es de ellas.

La ilustración fue realizada por La Ché, síguela en Instagram.