Han transcurrido cinco fechas de la liga colombiana y ya han despedido a dos entrenadores: el profesor Willy Rodríguez y el profesor Jairo Patiño. Con el poco tiempo de trabajo no los dejaron continuar en sus cargos, una muestra de que a los entrenadores, en general, y en nuestro país, en particular, el respaldo de algunos directivos al proyecto de trabajo es nulo. De hecho, se toman decisiones rápidas sin tener en cuenta todas las circunstancias que rodean el trabajo en el fútbol.

La responsabilidad fundamental de todo DT es la educación integral de sus jugadores, incluyendo los aspectos mentales, físicos, técnicos, tácticos, sociales y demás interrelaciones en los cuales se mueve el jugador de hoy.

Ahora, es clave que los técnicos de fútbol miren bien el contexto antes de tomar una decisión y elegir un club para trabajar, que analicen bien las condiciones mínimas que se necesitan para trabajar, como contrato, nóminas, objetivos del club, seriedad en los directivos, proyecto de trabajo, cuerpo técnico y cumplimiento de antecedentes laborales, entre otros, para tomar una decisión y no lamentar después que los saquen de manera prematura. Uno de los requerimientos para dirigir hoy en día en nuestro fútbol es tener la licencia, algo que, tengo entendido, tienen tanto Rodríguez como Patiño. En otras palabras, cumplen con una formación integral, responsable y eso no es valorado por los equipos. Infortunadamente en nuestro país hace falta que los entrenadores sean más solidarios, se organicen y hagan respetar sus derechos.

Hoy Colombia cuenta con un Ministerio del Deporte, dirigido por un gran deportista y profesional como Ernesto Lucena, para que les exija a los equipos que cumplan con sus técnicos y jugadores, que no pase lo que a mí me ha sucedido (el Once Caldas aún me debe un dinero de la conciliación que hice con ellos y nada que me cancelan), lo que también les sucede a muchos en esta profesión. Los clubes siguen contratando y no pasa nada, nadie los controla, y eso es algo que hay que empezar a fiscalizar. En buena hora crearon el Ministerio.