¡A responder, Gobierno!

Veinte parlamentarios de las bancadas de paz, liderados por Juanita Goebertus, representante del Partido Verde, presentaron un informe de 120 páginas sobre la implementación del Acuerdo de Paz en el primer año de Duque. Sus puntos deberían ser contestados uno a uno por el Gobierno, sobre todo si se tiene en cuenta que el documento lo firman parlamentarios de los partidos que hacen mayoría en el Congreso: el Liberal, la U, Cambio Radical, Verde, Polo Democrático y Movimiento Decentes.

El informe anota que el 57 % de las normas indispensables para implementar el Acuerdo de Paz no se han presentado al Congreso; que la meta del Acuerdo de Paz es entregar y formalizar 10 millones de hectáreas a campesinos, pero que solo “se han dotado y formalizado 73.000 hectáreas”, lo que representa un 8,7 % de lo que se debería estar haciendo; que según el Plan Marco, la implementación del Acuerdo le costaría al país alrededor de $139 billones en los próximos 15 años y que el presidente Duque “propone como proyecto de presupuesto para el 2020 la inversión de $9,8 billones para temas de paz”, pero que al ver el presupuesto se observa que “alrededor del 40 % tiene que ver con programas de interés general, de impacto social, pero no focalizados” en el tema de la paz; que a las principales agencias e instituciones para transformar los territorios se les ha disminuido el presupuesto entre el 17 y 7 %; que se deberían haber invertido mínimo $4,6 billones para cumplir las metas de desarrollo en los PDET y solo se han invertido $56.000 millones; que no se han creado las 16 curules que debían darles representación a las víctimas en el Congreso; que no ha habido una reforma integral del sistema político, ni tampoco se han implantado las medidas para impulsar el voto rural; que el 83 % de los combatientes que hicieron dejación de armas hoy no tienen acceso a proyectos productivos; que el 94 % de las 99.097 familias vinculadas al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito cumplieron con la erradicación concertada, pero apenas el 0,7 % de dichas familias tuvieron la posibilidad de acceder a proyectos productivos; que se ha disminuido el desminado, fundamental para continuar con un proceso serio de erradicación manual; y que durante este año del Gobierno de Duque se repararon 56 % menos víctimas que el promedio anual reparado desde cuando se promulgó la Ley 1448.

Todas son observaciones fundamentales. Además, el documento hace una propuesta importante, la cual merece ser atendida por el Gobierno de inmediato: crear “una mesa multipartidista para sacar adelante los proyectos de ley y la reforma constitucional necesarios para avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz”.

¿Por qué el presidente Duque no atiende esa propuesta de la bancada mayoritaria del Congreso, se sienta en la mesa de concertación y empieza a tejer de verdad esa unidad a la que tanto ha convocado? ¿No sería esta la oportunidad de hacerlo?

