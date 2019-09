Rodolfo Hernández, un corrupto que finge ser honrado

none

Es cierto, su independencia queda en duda cuando acude a buscar el aval de un político como Uribe, que de independiente nada tiene. Pero lo diciente además es que su hoja de vida lo muestra como defensor a ultranza de los intereses de la minería a gran escala, considerando que su vida laboral se inició como auxiliar comercial de Cementos Diamante, empresa que fue comprada a mediados de los 90 por la multinacional mexicana Cemex, de la que llegó a ser su vicepresidente. Mejor dicho, en caso de ser elegido alcalde ¿qué seguridad puede brindar a los bumangueses de que no se va a poner de parte de la multinacional minera árabe interesada en explotar el oro de Santurbán?

Otra evidencia protuberante: el pupilo del alcalde no tiene nada de alternativo, se le vio el 13 de febrero del año en curso en un evento político de Álvaro Uribe pidiéndole su aval a la alcaldía, donde el propio Uribe lo presenta ante sus huestes y este le responde: “Señor presidente, he tomado la decisión de presentarme como un candidato social independiente…”. ( Ver video ). Según Oriente Noticias del canal TRO, “sorprendió mucho que en este encuentro estuvo Juan Carlos Cárdenas, precandidato a la alcaldía. (…) Muchos pensaban que él iba a ser parte del voto de opinión, porque lo estaban promoviendo el equipo y los seguidores del ingeniero Rodolfo Hernández”. ( Ver noticia ).

En la entrevista con Semana en vivo Hernández le echa la culpa de todo a su hijo, de quien dice que se portó como “un estúpido” y asegura que él no se enteró de nada , pero una serie de chats en los que Luis Carlos Hernández conversa con su socio Luis Andelfo Trujillo deja ver que sí sabía: “Yo puse a la gente a hablar directamente con mi papá, hice que contrataran al viejo”. El viejo era alguien a quien llamaban “la calavera”, Jorge Hernán Alarcón, encargado de hacer los pliegos durante largas jornadas en el apartamento del alcalde, donde además dormía y se alimentaba. Él fue el escogido entre tres hojas de vida presentadas a la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), y una denuncia del periódico Vanguardia permitió constatar que su designación “ocurrió bajo irregularidades”, pues las otras dos hojas de vida “fueron suplantadas. Corresponden a ingenieros residentes en Bogotá”. ( Ver denuncia de Vanguardia ).

Terminé de escribir esta columna minutos antes de que Rodolfo Hernández renunciara a la alcaldía de Bucaramanga desde una clínica, como corresponde a su talante histriónico. Luego de revisar, no encuentro que deba cambiar una sola letra de lo aquí consignado.