Se adelantaron las elecciones

Estamos a 15 meses de las elecciones presidenciales y ya empezaron las campañas. Al paso que vamos tendremos candidatos de derecha, de izquierda, de centro, de centro-centro, independientes y hasta oportunistas.

La verdad, no recuerdo en mis 60 años de vida haber visto que el debate electoral hubiera arrancado con tanta anticipación. Eso, por supuesto, no es malo del todo, pues los colombianos veremos cómo el ramillete se irá depurando.

En la derecha tendremos a la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quien estaría renunciando en los próximos días. Me dicen que ella podría ser la candidata del Partido Conservador y que no quiere someterse, como hace cuatro años, a una consulta popular. Tiene la trayectoria, sin duda, y sería no solo la primera mujer presidenta, sino que lo haría bien y honestamente.

Aparece también el empresario Tomás Uribe Moreno, quien ha dicho que no está en eso, pero se le ve muy activo. No tiene experiencia en cargos públicos, pero no sería el primer presidente con esa falencia. Con un buen vicepresidente experto y un gabinete de personas preparadas, seguramente haría un buen gobierno. No debemos olvidar que cuenta con su padre, que no es poca cosa. Cargaría con los enemigos del expresidente Uribe, lo que le quitaría tiempo para gobernar.

En caso de no ser Uribe Moreno, seguramente el Centro Democrático jugaría con la senadora Paloma Valencia. Ha sido muy buena parlamentaria aun cuando, en mi criterio, es demasiado fogosa, por lo que tomaría decisiones en caliente.

En el centro tenemos varios candidatos. Alejandro Gaviria, que no se ha definido pero lo haría muy bien, pues tiene el bagaje. Sergio Fajardo, quien es acusado de tibio, pero tiene experiencia y es decente. No polariza y eso nos daría un respiro en medio de tanta polarización.

Veo a uno de los hermanos Galán. Tal vez Juan Manuel. Es preparado, juicioso, estudioso, con recorrido y liberal por convicción. Aparece en el panorama Álex Char, quien como alcalde de Barranquilla lo hizo estupendamente; con Peñalosa y Fico Gutiérrez a su lado, ese gobierno sería de ejecuciones concretas.

En lo que tiene que ver con la izquierda, lo claro es que no va a llegar unida. Petro está tratando de unificarlos pero es tóxico. Haría un pésimo gobierno. Espantaría la inversión extranjera y daría, como lo hizo cuando fue alcalde de Bogotá, bandazos populistas. Como lo he dicho anteriormente, es megalómano, egocéntrico y mitómano.

Veo en contraposición al senador Jorge Robledo, quien junto con los verdes podría conformar una buena coalición. Tiene muchos años en la política desde sus orígenes en el MOIR. Decente y preparado. Queda por definirse en dónde jugará Ángela María Robledo.

De estos nombres podemos pensar que los colombianos tendremos de dónde escoger. Eso, por supuesto, es bueno para la democracia.

Notícula. Arrancó la vacunación contra el COVID-19. Vamos a meterle buena vibra para que todo salga bien. ¡Debe ser un propósito común!