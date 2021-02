¿Se aproxima otro “articulito”?

En las últimas semanas se ha vuelto a poner sobre la mesa la propuesta de unificar las elecciones presidenciales con las de alcaldes y gobernadores. En la práctica, esto significa que en un solo día, además de los anteriores, también elegiríamos a senadores y representantes porque las elecciones de estos y de los mandatarios regionales y locales tienen lugar el mismo día. Como si ello no fuera suficiente, la propuesta viene con un orangután: de ser aprobada, sería necesario alargar o acortar los períodos del presidente y los congresistas para que todos coincidan. Lo segundo es imposible que ocurra, porque es el Congreso quien tendría que aprobar la reforma constitucional requerida y este no va a sacrificarse cediendo dos años de su mandato. ¿Será que estamos cerca del nacimiento de un nuevo articulito para extender el tiempo de permanencia de los actuales mandatarios?

Como ha sucedido en el pasado, la principal justificación detrás de la propuesta es que las elecciones son muy costosas. Recientemente se le agregó una arandela oportunista y politiquera: que los recursos que se ahorrarían al no realizar esos comicios se podrían destinar a resolver los problemas que ha generado el COVID-19. En este sentido, el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios, Gilberto Toro, en una entrevista manifestó: “Lo que estamos haciendo es escuchar el clamor de alcaldes y gobernadores que perdieron totalmente un año de gobierno por estar sometidos a atender solamente la pandemia, algo que jamás nadie esperó y para lo que nadie estaba preparado”. Quizás olvida que los gobernantes son elegidos precisamente para resolver los problemas de los ciudadanos, aun si estos son imprevistos, y si no lo hacen ahí sí pierden el año y no tienen a quién culpar.

Estos son argumentos populistas que hablan al oído de muchas personas. Sobre todo a quienes quisieran que el presidente Duque y más específicamente el uribismo se mantengan en el poder por dos años más de los previstos en la actual Constitución.

Es cierto que realizar elecciones cuesta muchísimo dinero. Pero ya en el pasado Colombia vivió las consecuencias de tener elecciones unificadas y el costo para la democracia fue muy grande. Hacerlo ahora puede significar someter el sistema electoral a presiones que lo hagan más vulnerable a prácticas que interfieren en el derecho a elegir y ser elegido. Además, sería abrir la compuerta para incrementar el presidencialismo, debilitar la separación de poderes, fortalecer el clientelismo y los cacicazgos regionales, y de paso ponerle talanqueras a la descentralización. No en vano los constituyentes del 91 decidieron separar los comicios, precisamente para corregir los problemas que la fórmula de elecciones simultáneas había generado.

Más allá de la viabilidad constitucional y de la oportunidad de unificar el calendario electoral, la propuesta está hecha a la medida de unos determinados intereses y para resolver un problema de coyuntura. Pero ignora o subestima las consecuencias que puede traer para la gobernabilidad del país. ¿Será que estamos cerca del nacimiento de un nuevo articulito para extender el tiempo de permanencia de los actuales mandatarios en el poder?