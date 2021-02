Seis denuncias de acoso contra el cineasta español Luis María Ferrández

El 2 de febrero la periodista Ana Requena publicó en el periódico español Eldiario.es el reportaje “Seis mujeres señalan al cineasta Luis María Ferrández: ‘Se aprovechó de mí, le dije que no quería tener sexo, hasta ahora he intentado justificarlo’”. Dos de estas seis mujeres cuentan que fueron víctimas de abuso sexual y cuatro eran sus alumnas. El reportaje no está basado en denuncias legales o penales, es en sí mismo la pieza principal de la denuncia, apoyado en estos testimonios. Ferrández fue candidato al Premio Goya por mejor corto de ficción en 2011 con Hemisferio, es profesor de la Universidad Francisco de Vitoria y fue docente en la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid.

En diciembre la actriz Chacha Huang publicó capturas de conversaciones de WhatsApp con Ferrández acosándola y empezó a recibir mensajes de otras mujeres que habían tenido experiencias parecidas. Luego de este escrache, Eldiario.es hizo una investigación y acaba de publicar los testimonios de seis mujeres, las que estuvieron dispuestas a contar su experiencia, de entre muchas. Suele pasar que las víctimas callan porque pertenecen a un gremio muy cerrado en donde pueden quedar vetadas por hacer sus denuncias. Una de ellas dice: “Soy muy joven, el mundo del cine es pequeño y sé que si esto se sabe y me lo encuentro a él o a un amigo suyo en un casting, van a decir ‘esta no’. Tengo miedo de que mi carrera se vaya a la mierda”. Pero, por otro lado, estas mujeres se decidieron a hablar porque se dieron cuenta de que no habían vivido una experiencia singular, habían sido víctimas de un abuso de poder reiterado y serial: “Piensas que eres la única y escuchar a otras te hace ver que no. Vivimos todo el rato en la culpa y el miedo. Me gustaría pensar que esto ayuda a más mujeres y a que dejemos de tener miedo de hablar”.

Como suele pasar con los acosadores y abusadores sexuales, los relatos de sus víctimas muestran un patrón. Los seis testimonios, de mujeres entre los 17 y 23 años, coinciden en varios puntos: Ferrández se les acercaba usando el interés profesional de ellas en el cine como excusa. Les pedía su teléfono y empezaba a escribirles con muchísima insistencia, prometiéndoles la oportunidad de participar en alguna película o rodaje, y hablaba de todos sus conocidos para mostrar el poder y la influencia que tenía en el gremio. Les hacía sentir a sus alumnas que se acercaba a ellas por sus capacidades y talentos, y ellas aceptaban por la oportunidad profesional que significaba tener una buena relación con él. Las invitaba a tomar, a salir los fines de semana por la noche y, si era posible, a subir a su apartamento donde, en dos testimonios, Ferrández se aprovechaba del estado de alicoramiento de las mujeres para forzarlas a tener relaciones sexuales, aunque ellas le dijeran que no.

Las reacciones de Ferrández ante las denuncias son notablemente parecidas a las de otros hombres de gremios como el cine, las artes o el periodismo que han sido acusados de cometer acoso y abuso sexual. Ferrández ha dicho al Eldiario.es que todo es falso, que esto hace parte de “una campaña orquestada” en su contra y que se trata de “injurias y calumnias tipificadas en el Código Penal”. Su abogada también se comunicó con el periódico para amenazar con “tomar las medidas judiciales pertinentes” si publicaban las denuncias. Como el reportaje usa fuentes protegidas es probable que la periodista de Eldiario.es sea objeto de acoso judicial, y en ese caso estaríamos ante un nuevo ataque machista a la libertad de prensa por parte de un agresor sexual. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres que recurren al periodismo para contar sus historias de forma segura y es claro que serán más.

