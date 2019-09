Selección de carrera, para mi prima

none

La educación y la libertad son dos palabras que me gustan mucho. Necesitamos más propuestas que amplíen ambas.

–No sé. Me gusta que las poquitas ayudas que puede dar el gobierno se vayan más para carreras que dan trabajo y menos para las que no.

Pero entre los ataques personales y el populismo, mi prima logró sacar una idea que llama la atención. Claudia López, candidata a la Alcaldía de Bogotá, propuso una agencia para financiar la educación superior; pero no cualquier carrera, sino las carreras que demandan las empresas y el mercado laboral.

Mi prima y yo hemos pensado en dar premios por los descaches de políticos, pero Cúcuta se los llevaría todos; hemos visto propuestas de playas artificiales, transmisiones de Facebook Live de helicópteros para combatir el crimen y de una piscina en cada comuna. “Ni los representantes de grupo en mi colegio se atrevieron a tanto”, me decía mi prima.

Volvió la época electoral y confieso que a mi prima de diez años y a mí nos ha sorprendido mucho. El año pasado los candidatos nos dieron mucho de qué hablar con propuestas desinformadas del salario mínimo, desigualdad y subsidios. Creía uno que no podía ser peor, pero pasamos de tener candidatos que discuten malas ideas a tener candidatos sin ideas.