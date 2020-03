Siete años sin Hugo Chávez, ¿ficción o realidad?

Si era para regresar a lo que los chavistas llamaron el derrumbamiento que representaban el COPEI y AD en el siglo pasado, me permito recurrir a las propias palabras de la ficción de Chávez: “la historia me absorberá”.

Y el excanciller de Chávez, desde hace siete años en el poder, provocó lo que hacía falta para cerrar el círculo de un liderazgo que no fue transformador, ni redefinidor, ni revolucionario. Volvió a las épocas que provocaron el florecimiento de Caldera y Pérez: el capitalismo. La moneda que lleva como símbolo el nombre del origen ideológico y faro de pensamiento del movimiento bolivariano, la archivó Maduro quien por estas calendas le da paso a la libre circulación del dólar y la máxima demostración del concluyente fiasco de la década de chavismo y madurismo, es el retroceso de un sistema que no funcionó ni en la práctica y menos aún en lo imaginativo: volvió a privatizar PDVSA. ¡Bienvenidos a los años 90!