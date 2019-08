Siete décadas de incomprensión

none

Ante semejante problema, viejo y endémico, no es fácil esperar arreglos extraordinarios, sino fórmulas de preservación de la convivencia, dentro de las diferencias. Y es justo en ese contexto en el que vale la pena reflexionar sobre una propuesta de Wajahat Malik, el aventurero paquistaní, director de cine, animador de televisión y entusiasta de todo tipo de expediciones, que sugiere que los jóvenes de India y Pakistán lideren acciones de encuentro y mutuo reconocimiento, que viajen al interior del otro país, y desarrollen una agenda de entendimiento de esas que surgen de manera espontánea, por encima de prejuicios, para que futuras generaciones, de ambas partes, sean capaces de avanzar hacia nuevas realidades de convivencia.

Ahí están ahora, como en febrero de este año, y como en incontables ocasiones pasadas, otra vez en pie de guerra las dos naciones que alguna vez formaban parte de la India Británica, cuyo desmonte no fue en realidad un monumento a la sabiduría, la reconciliación o el éxito político o diplomático. Con el agravante de un elemento inédito, como es el anuncio del Primer Ministro Narendra Modi de desmontar el Estatuto de Autonomía antes mencionado, con el argumento de que, al ejercer el control provincial directamente desde el gobierno de Nueva Delhi, será posible contrarrestar, entre otras, las acciones de grupos rebeldes que, desde el interior de la misma Provincia, se oponen al dominio indio de la región.

A diferencia de otros conflictos regionales, todo el drama se ha desarrollado a la sombra del fantasma del peligro de guerra nuclear, pues tanto India como Pakistán se preocuparon de proveerse del respectivo arsenal, pensando justamente en el país vecino. Fórmula de terror de grandes proporciones, pues resulta claro que ambas potencias podrían ser, a la vez, atacantes y víctimas de la agresión a la otra, y que no sería extraño que por ese camino se produjera la destrucción de buena parte de las dos.

Las cosas, no obstante, jamás se quedaron quietas. La tensión ha sido permanente. Los dos países han protagonizado todo tipo de movimientos y acciones, desde la amenaza hasta la guerra, pasando por frecuentes acusaciones de violación del legendario cese del fuego. Actos terroristas se han perpetrado en uno u otro lugar de la Provincia, lo mismo que en India o Pakistán. Aviones han sido derribados, antes o después de bombardeos de hostigamiento contra “objetivos hostiles”. Todo acompañado de una confrontación de discursos, casi permanente, interrumpida por esporádicos encuentros de los gobernantes de Nueva Delhi e Islamabad, en busca de una negociación a la que nadie le ve futuro.