Silvia Galvis, diez años después

Su obsesión por la defensa de las libertades, de lo justo, por la lucha contra la corrupción, por el respeto a los derechos humanos, contra la iglesia conservadora, los derechos de la mujer, entre otras tantas cosas, la llevaron a tener como un mantra a Albert Camus, cuando dijo frente al periodismo, que: “nuestra única justificación, si es que hay alguna, es hablar mientras podamos, en nombre de los que no pueden”. Silvia lo hizo, y de qué manera. No en vano esa certera frase estaba colgada, a la vista de todo el mundo, en su oficina de Vanguardia.

Silvia, mi Jefa Querida, fue uno de esos seres humanos predestinados a cambiar vidas. Las de su familia inmediata, Kai y Alexandra, los hijos por quienes se sentía más que orgullosa, así como sus nietos. Alberto Donadio, su esposo, compañero, colega, amigo y cómplice. Juntos fueron uno solo, y de qué hermosa manera. Las del resto de su familia, de sus amigos y de todas aquellas personas que fueron tocadas directamente por su natural bonhomía. También, indirectamente, las de los muchos lectores que acumuló a través de sus columnas, debido a su verticalidad, integridad e implacable mordacidad, primero en Santander, en Vanguardia, y luego en el país, a través de El Espectador y la revista Cambio. No en vano le fue otorgado en 1987 el Premio Simón Bolívar a la mejor columna de opinión.

Archivo particular

En su oficina. Y yo con pelo y bigote. Me celebraba mi cumpleaños la Jefa Querida.

Aunque la sigamos viviendo a través de la relectura de sus libros, de sus columnas y de los muchos recuerdos que dejó, ya no está más esa sonrisa cálida y envolvente con la que saludaba. Tampoco se puede acudir a ese consejo sabio, a esa frase precisa que nos aclaraba complejos dilemas internos o a esa certera opinión, llena de sentido común, que ella ponía de presente con la delicadeza que la caracterizaba.