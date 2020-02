Sin participación ciudadana no hay confianza digital

El nuevo Conpes no puede prescindir de la sección de principios y definiciones. Al finalizar la vigencia del Conpes anterior, hace falta incluir estos apartes en la estructura de documento y, sobre todo, se necesita dar la discusión sobre qué entendemos por seguridad digital. La evolución del concepto muestra precisamente dónde debe quedar el eje de la política. Para superar realmente la visión militar del Conpes de 2011, es importante que el DNP haga una transición efectiva en la que instancias civiles comiencen a asumir actividades y responsabilidades de la política que aún están en manos del Ministerio de Defensa. Durante la transición, que sabemos depende de muchas otras aristas como el presupuesto, incluso se debe crear una estructura que facilite la participación de otros sectores no gubernamentales en el diseño y toma de decisiones.

En relación con los comentarios de fondo, empecemos por afirmar que el Conpes de 2011 tenía un foco militar, el de 2016 puso su centro en el desarrollo económico y el que se discute en 2020 no supera estas visiones. En 2020 el borrador del Conpes mantiene la visión del Gobierno de ver la seguridad digital como herramienta de defensa nacional y desarrollo económico. Aunque no se pueden desconocer estos aspectos como ejes para una política nacional, hay que llamar la atención del DNP sobre el gran reto de nuestra época que es el impacto social y humano de la seguridad digital.

La primera versión de la política de seguridad digital, que fue liderada por el Ministerio TIC, fue publicada para comentarios en octubre pasado. Incluso hubo mesas de trabajo con diferentes sectores, aunque hay que decir que no conocemos que quedaran relatorías disponibles al público sobre las mismas. Apenas hace una semana, a través de una invitación cerrada enviada el 17 de febrero, la nueva versión, que fue ajustada por el DNP después de recibir más de 300 comentarios al primer borrador, fue compartida a un grupo considerablemente pequeño de actores del sector social. Imagino, aunque no tengo prueba de ello, que también fue compartida de la misma forma a otros sectores. Después de quejarnos por este proceso, el DNP abrió a comentarios públicos el borrador esta semana y hasta el próximo lunes.

En el pasado, me había quejado por lo que sentía era una “ jugadita ” del DNP que para el Conpes de Transformación Digital desplegó un proceso de participación ciudadana cerrado compartiendo el borrador a través de grupos de WhatsApp o de correos electrónicos entre tan solo algunos actores. Esta actitud evitó que otros nos enteráramos a tiempo. Critiqué que ese tipo de procesos sustituyan las invitaciones públicas a comentarios. Lo sucedido con el Conpes de seguridad digital en las últimas semanas me hace pensar que esa no era una actuación aislada del DNP.

La nueva versión del borrador del Conpes de confianza y seguridad digital fue publicada para comentarios en la página del Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde el martes 25 de febrero hasta el próximo lunes 2 de marzo. Hay varios comentarios de fondo para hacerle al DNP, pero debo decir que no deja de sorprenderme que la entidad encargada de construir las políticas públicas nacionales no tenga buenas prácticas de participación ciudadana.