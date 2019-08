SINA, voluntad sin presupuesto

none

Durante la audiencia, se hizo evidente la voluntad de los funcionarios de hacer lo máximo posible, con el precario presupuesto asignado. Pero esto no es suficiente. Es el momento de ponernos a tono con los países de la OCDE. Dos ejemplos deficitarios: nuestra matriz energética, aunque presenta avances en términos de fuentes renovables alternativas, está muy por debajo de países como Chile, Perú o Brasil; en deforestación, mientras el mundo está empeñado en restauración y reforestación, nosotros aún talamos casi 200.000 hectáreas anuales de bosques naturales.

Si no queremos vivir el desastre de la insostenibilidad y pagar un alto precio por los efectos negativos de la variabilidad climática, es apremiante que Colombia incremente el monto y la eficiencia del gasto público ambiental. Somos un país rico en biodiversidad, pero de una gran fragilidad ecosistémica. Esto, que nos hace especialmente vulnerables frente al cambio climático, se acentúa por la dinámica de sectores como infraestructura, minería, agroindustria y ganadería, cuyos procesos de crecimiento y expansión requieren gestión y manejo ambiental. Sin fortalecimiento financiero para el SINA será imposible orientar el desarrollo por la senda de la sostenibilidad.

Se siente el compromiso, por parte de los funcionarios de las entidades públicas ambientales del ámbito nacional, de los institutos de investigación y de algunas Corporaciones Autónomas Regionales, de cumplir con su misión institucional. Simultáneamente, debido a la precariedad en la asignación del Presupuesto General de la Nación (PGN), es evidente que la gestión ambiental y los retos de sostenibilidad aún no tienen la prioridad que les corresponde. Los recursos del PGN asignados para el 2019 son un 10 % inferiores a los asignados en el 2018, monto que ya era muy bajo y que solo representó el 0,3 % del PGN de ese año. Esta baja asignación presupuestal, para un país tan dinámico y frágil en términos ambientales, genera desastres sociales, económicos y ecológicos.