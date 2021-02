Sobre el lenguaje no sexista: recordemos que la lengua, como la gente, cambia

Pocas veces se enarbolan tanto los diccionarios como cuando de temas de sexo y género se trata. Sobre el lenguaje incluyente, inclusivo, no sexista o igualitario, cuya polémica revivió en días pasados a raíz de una decisión de la Corte Constitucional, es preciso recordar varias cosas. En esta columna hay espacio para unas pocas.

Lo primero es que la lengua no es estática, sino cambiante. Quizá las transformaciones que más tiempo toman (más que, por ejemplo, introducir un término en los diccionarios) son las gramaticales, en las que entra el asunto del género de los sustantivos, los determinantes, etc.

Lo segundo: los dueños de la lengua somos quienes la hablamos. Por eso, las palabras que surgen o las formas más prácticas que vamos encontrando para expresarnos, con el tiempo y la difusión, pueden llegar a los manuales y diccionarios. La Real Academia Española se reconoce como una «notaria» de esto.

Finalmente, quisiera parafrasear algo que la Fundéu (antes de que quedara en manos de la RAE) expresó en su guía de lenguaje inclusivo: sería imposible que la creciente participación de las mujeres en el sistema laboral, en el Estado, etc., no produjera cambios en la lengua. Por eso han nacido palabras como presidenta, música, jueza, arquitecta... que no solo existen y están en los diccionarios, sino que deberían usarse.

Me despido con este trino de la RAE: «Los sustantivos que denotan profesiones, cargos, títulos o actividades humanas y que, por su configuración morfológica, posean moción de género deben usarse en femenino cuando se refieran a una mujer: “la ingeniera”, “la abogada”, “la médica”, etc.».

En próximas columnas (por si me siguen leyendo después de esta) quisiera ahondar en por qué esto no es un capricho, las complejidades a las que nos enfrentamos y las alternativas que tenemos.

