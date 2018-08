Sobre leer y escribir. Apuntaciones

Cuán útil leer y escribir para encontrarnos con nosotros mismos, en medio de tanta superficialidad circundante.

El pasado martes, al culminar mi intensa jornada académica, iniciada en las primeras horas de la mañana, me encontré en un espacio nuevo y fresco, con una inteligente y encantadora colombo-venezolana y un imaginativo abogado y compositor caribe. Avanzamos nuestro encuentro y para culminarlo, el colega me indagó: ¿Qué me recomendaría para seguir leyendo y escribiendo provechosamente? Esta es entonces una respuesta pública y diferida, a tan sugestiva pregunta. Hagámoslo cuidadosamente en forma de apuntaciones, complementadas con bibliografía especializada. Veamos:

Si esperamos hacer del leer y el escribir artes, estamos invitados a trabajar como artistas: con constancia, dedicación, cuidado y conciencia crítica. ¿Será cierto que después de lecturas y escrituras interdisciplinarias, es posible aproximarnos a producir conocimientos transdisciplinarios? Leer y escribir se me presentan como caminos adecuados, a través de los cuales, la herencia humana puede seguir dejando testimonio de sus evoluciones y quehaceres. Saber leer y escribir es sustantivo para un ser humano comprometido con los ideales de la democracia y el humanismo, en pleno siglo XXI. Combinar apropiadamente la música, la lectura y la escritura, facilita la eclosión de un pensamiento creativo. La compleja realidad colombiana es hoy, un excelente taller para investigar y escribir en América Latina. Hacerlo, por ejemplo, sobre el narcoterrorismo, el fenómeno paramilitar, la construcción de la paz,[1] el posconflicto ó sobre el surgimiento de nuevos liderazgos políticos democráticos, puede contribuir a institucionalizar una sociedad justa (con estructuras que garanticen la equidad ante el poder), pacífica (con ausencia de violencias abiertas, estructurales y culturales), libre (relacionada con todos los países sin sometimiento a potencia mundial alguna), y en búsqueda de un desarrollo sostenido; y Qué útil alternar el ejercicio de la función pública con la cátedra universitaria; las artes y los oficios de la lectura y la escritura; la práctica del periodismo de opinión; y el ejercicio de la política. A ello estamos invitados.

