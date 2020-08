Hace algunos años, siendo una entrevistadora en primeras prácticas, conversé con la dibujante catalana Pilarín Bayés. Durante la entrevista surgió un comentario sobre una expresión que usamos los dominicanos para desalentar las fantasías de los que sueñan despiertos. Si alguien que contempla el atardecer en Santo Domingo dice: “Mañana temprano volaré a París y me comeré un cruasán mirando la torre Eiffel”, su interlocutor podría contestar: “Sueña, Pilarín”. Pude explicarle a Pilarín Bayés el uso que le damos a la frase, pero no su origen. Un estudioso que consulté días más tarde me dijo que podía estar en boca de los dominicanos desde los años 20 o 30, por el título de una novela de Abigail Mejía.

Nunca antes había escuchado el nombre de Abigail Mejía. Mi búsqueda en internet dio como resultado el hallazgo de su novela. Sueña, Pilarín se publicó en Barcelona en 1925. No imaginé que semejante hazaña fuera posible: que una dominicana publicara en Barcelona en los años 20. Ni mucho menos que yo pudiera encontrar algunas de sus obras, casi centenarias, en librerías de segunda mano de la ciudad. Abigail Mejía había vivido en Catalunya desde los 11 años. Era una mujer que tenía, entre sus múltiples talentos, el de escribir poesía, novela, cuento y teatro. También era fotógrafa, investigadora, feminista y viajera.