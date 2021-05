¿Suficiente democracia?

El ejercicio de la democracia es mucho más complejo de lo que parece desprenderse de sus genéricas definiciones. La separación de los poderes, por ejemplo, debe ser real y no meramente formal. La Constitución del 91 propuso una articulación que, aun cuando no perfecta, buscaba mantener esa independencia mediante la inclusión de frenos y la creación de contrapesos a sus poderes. Pero si el Ejecutivo consigue que quienes dirigen los organismos de control sean cercanos a él, o si logra mermar la independencia de la Rama Judicial con figuras como la eliminación de la Corte Constitucional o la restricción de la acción de tutela, la impresión ciudadana será la de que no se está gobernando para garantizar los derechos de toda la población, sino de una parte de ella.