Tola le cuenta a Maruja que soñó que iba al infierno

Ay Maruja bendita la pesadilla tan horrible que tuve anoche: soñé quizque mis hijos me regalaron de Día de Madres un escudo, unas gafas y un casco, y que estrené en la primera línea de las protestas.

Pero lo único que yo hacía en medio de la pelotera era gritale al Esmá: ¡Berrionditos, dejen de disparar esas cosas tan mortales, por Dios, que alguno va terminar “llorando por un solo ojo”.

Y yo que digo esto y ¡taque! un changonazo de Venom me pegó en la cocorota y me morí de una y me fui pal infierno. Cuando llegué le dije al Diablo que tenía que haber una inquivocación, que yo era gente bien.

Lucifer soltó una risita y me dijo: ¿Gente bien? ¿Bien armada? Ay, misiá Tola, no estaría recogiendo café... Aquí en la remisión dice muy clarito que sumercé es una “gerontovándala”.

No señor —le reviré a Satanás—, yo solamente le estaba pidiendo a los policías que no les dieran tan duro a los muchachos manifestantes, que respetaran los derechos humanos.

No me venga con carreta mamerta, tía —dijo Satanás y le hizo señas a unos diablos macancanes pa que me llevaran—, los únicos que piden derechos humanos son los delincuentes porque la gente bien no los necesita.

Pero don Sata —le supliqué—, bien pueda llame a mi amiga Maruja y le pide referencias mías, porfis. Ella me distingue desde que usté estaba chiquito.

En un santiamén dos diablos me alzaron como un trapo y me aventaron a “la paila mocha”, y caí junto a un señor de gafas oscuras que se me hizo conocido: Agusto Pinoché.

Me puse a conversar con don Agusto y le conté del paro y de los muertos y los heridos y los desaparecidos, y era todo aterrao: Cachay, tía, me le quito el sombrero al gobierno colombiano.

En esas llegó Satán y me dijo: Misiá Tola, lamento comunicarle que me llegó una circular roja de la DIAN y piden que la devuelva a la vida porque usted se vino debiendo el IVA del entierro.

Se me vino el mundo encima, me puse a llorar y le rogué a Satán que no me devolviera pa Colombia, que eso estaba muy caliente por allá, que me sentía más segura en sus garras.

A Satán le dio pesar y me dijo: Hagamos una cosa, tía, quédese hasta mañana pa que conozca el infierno, pero eso sí, tempranito la devuelvo porque no me quiero echar encima la DIAN.

Respiré tranquila y me puse a buscar la colonia colombiana (que es de las más nutridas y hasta hay un barrio de puros expresidentes) pa ver si algún conocido me podía palanquiar con el Diablo y que no me rumbara pa Colombia.

En el camino me topé al cardenal López Trujillo. ¡Usté por aquí, monseñor! —lo saludé sorprendida y le besé el anillo—. Estoy de nuncio, tía. ¿Y qué hace por estos lares, doña Tola?

Ay monseñor, siquiera me lo encuentro, porfa me ayuda pa que no me devuelvan pa Colombia. Tranquila Tolita, yo no soy cercano al Diablo pero tengo un amigo que le habla al oído.

Buscamos entonces la paila de Lauriano Gómez, pero estaba de vacaciones en el purgatorio. Esa noche amanecí en la paila de monseñor y al otro día Satán madrugó por mí y me devolvió pa Colombia. Pero gracias a mi Dios disperté.

Grafitis: MermeLara.

Ñapa: El matrimonio sería mejor si fuera no presencial.

Ñapita: Presidente, el paro cumplió un mes, ¿qué hacemos? ¡Llamemos al Guinness Récord!

Payola: Un abrazo solidario a las mamáes que en este paro han quedao güérfanas de sus hijos, y a los hijos que han perdido sus madres en la peste.