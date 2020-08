Tola y Maruja, en la lista de influenciadores monitoreados por la Presidencia

Tola y yo aprovechamos la visita a la cárcel del Ubérrimo y nos quedamos escondidas pa cuidar a Uribe, el mejor presidente de la Historia, así le pese a la cobarde envidia.

Nuestra misión es hacele su lata, que son puras lentejas y arroz, muy de vez en cuando con carne de mico. Y de sobremesa agua de la cascada.

Como todo buen secuestrao, Álvaro tiene una cadena osidada amarrada al cuello, y se la limpiamos con brillametal pa que se vea más fotogénico por si piden pruebas de supervivencia.

Raniamos de lo lindo tirando hamaca y mirando los arreboles, y le hacemos preguntas que ni Vicky ni María Isabel se atrevieron: ¿Por qué cuando supites que Cadena estaba repartiendo plata no lo rumbates pa la pe eme?

¿No te dio desconfianza contratar un abogao de apellido Cadena, sin comprobar si su segundo apellido era Perpetua? Si no tenés nada qué ocultar, ¿por qué pataliás por los audios “ilegales”?

En esas oímos un rumbido impresionante: era un alicótero aterrizando. ¡El Ejército! —gritó Uribe, y todos pegamos carrera y nos metimos debajo de la cama, por si se armaba la chumbimbera.

¡Dios nos ampare y nos favorezca! —esclamó Álvaro persinándose—, que no vayan a ser los mismos genios que yo mandé pa rescatar a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry.

El ruido de la hélice paró y la guardiana Paola llegó corriendo: ¡Tranquilos, es un domicilio de pisa que pidió el dotor Cadena! Que vengan pa que coman antes que se infríe.

Uribe salió furioso arrastrando la cadena y fue y le pegó su vaciada a Cadena: ¡No jodás Diego, qué susto tan berraco me pegates! Estoy que te doy en la cara mari... k.

Nos sentamos en la manguita junto al lago a comer pisa, y Cadena le dijo: Lo felicito, patrón, no a cualesquiera le hacen el honor de ponerle su nombre a una calle de Mayami.

Tampoco es pa tanto, hijito —dijo Álvaro—, tengo entendido que no es propiamente una calle sino un callejón sin salida, y que queda junto a otra vía que se llama The Cartucho Way.

Se me ocurre una idea, patrón —dijo Cadena zampándose otro triángulo de jaguayana con anchoas—. ¿Por qué no pedimos que su expediente pase a un juzgao de Mayami?

Nuuu hijito, yo prefiero una cárcel en Colombia que un condominio en Estados Unidos —dijo Uribe y cambió de tema—. Tolita, vaya y le dice a Paola que venga pa que me afloje la cadena del cuello, que me está tallando el guargüero y no me deja tragar.

A propósito, tías —dijo Cadena tirando los bordes de la pisa al lago—, por ahí supe que salen en una lista de tuiteros influencer que perfiló Jasán Nasar. ¡Tan pinchadas!

Ay Diego, qué lora la que dimos: figurate que al frente del nombre de Tola y yo aparecía la palabra “negativo”, y creímos que eran los resultaos de la prueba del COVI-19 que nos hicieron en marzo.

Pero nos llamó Jasancito Nasar y nos aclaró que es la lista pa la celebración del nombramiento de Margara Cabello como procuradora, que será en la Fiscalía de San Andrés, y nos pidió los números de cédula pa las reservas.

Próximo domingo: Tola y Maruja le proponen a Uribe que deje la política y funde una religión.

Grafitis: ¿Y si aprovechan y nombran cónsul en Milán a Mancuso?

Ñapa: Quizque la calle Álvaro Uribe Way tendrá circulación solamente por la derecha.

Ñapita: Critican a Claudia López porque consiguió las camas de Corferias pero no consiguió los enfermos.