Tola y Maruja le hacen la declaración de renta a Álvaro Uribe

Hoy vino a desayunar el presidente eterno y le hicimos lo que le gusta: criadillas en caldo de raíz y lechona en salsa de valeriana sobre una cama de mermelada.

Hijitas —dijo Uribe con ese tono de san Antoñito—, vengo pa que me ayuden a diligenciar la declaración de renta del 2019, pues a la anterior le dieron garrote quizque porque me quedó en ceros.

Con mucho gusto, Álvaro —le dijo Tola—, vinites donde era: Maruja y yo andamos cuchillas en contabilidá porque estamos manejando la natillera de Palacio. ¿Cuánto querés pagar de impuesto?

Pues... un poquito más de cero, hijitas, pa que los envidiosos no sufran. No sé... mil, dos mil. O mejor una cifra no redonda, que no levante sospechas: 1.492 pesos con 38 centavos.

Bueno, arranquemos: ¿qué te ponemos en patrimonio bruto? ¿A Ernesto Macías y Carlos Felipe Mejía? ¿Qué deudas tenés? A ver, hijitas: a Yidis y a Teodolindo les debo mi reelección.

Mientras más deudas pongamos, mejor —dijo Tola—, porque eso te baja la renta líquida. ¿Qué es renta líquida, hijitas? Es la riqueza ilícita, Álvaro, y la DIAN te la roba. Por eso la llaman líquida: lo que por agua viene, por agua se va.

Álvaro, ¿ponemos como deuda la disculpa que les debés a las madres de Soacha? Otra deuda es la esplicación que le debés a los colombianos de tus jefes de Seguridá mafiosos.

¿Qué colocamos de “deducciones imputables”? Nada, hijitas, ¡yo soy inimputable! ¡A mí nadie me va imputar! ¡Eso es lo que más me imputa: que los mamertos me quieran ver imputao!

Calmate Álvaro, no te imputés. Mejor decinos qué gastos ponemos. Hijitas, ¿maluco que pongamos lo que mi abogánster les pagó a los falsos testigos? No Álvaro, eso sería autoimputate... esa plata se puede justificar como donación humanitaria.

También podemos poner como gastos los cigarrillos que le mandás a María del Chuzar Hurtao y los libritos de pistoleros que le llevás a Uribito.

Álvaro, ¿qué ponemos en “pérdida líquida del ejercicio”? Yo no hago ejercicio, hijitas. Y como no sudo, no pierdo líquido. Ah bueno, entonces pongamos cero pollito rayao.

En “compensación por pérdidas” ¿qué ponemos? Bueno, ahí sí podemos rellenar con varias pérdidas, hijitas: perdí las votaciones regionales, perdí popularidá, perdí al ministro Botero, a la ministra Nancy Patricia... perdimos a Popeye.

Vamos con “renta líquida cedular no laborable”. ¿Qué es eso, hijitas? Es el tiempo que no laborás por estar pegao del cedular hablando ñola. Pero es deducible si tenés el cedular chuzao.

¿Qué pongo en la casilla de la subcédula? ¿Vos tenés subcédula, Álvaro? ¿“Subcédula”? ¿Qué es eso, tías? Tengo subpresidente, pero ¿subcédula? Es la cédula de repuesto pa uno entregar en la portería de la DIAN, pa no dejar la original.

Alvaricoque, ¿cuánto ponemos de renta presuntiva? ¿“Renta presuntiva”? ¿Y eso con qué se come? Es lo que la DIAN presume que te vas a ganar el año entrante. ¿Sí?¿Y quién le garantiza a la DIAN que yo voy a estar vivo el otro año? ¿Me leyeron el tabaco esos miones, o qué? Presuntivas serán mis tres güe...

Calmate Álvaro, que ya estamos terminando. ¿Has tenido ganancias ocasionales? Pues... a ver, hijitas: pongan las gobernaciones del Vaupés y Casanare. Y la alcaldía de Sincelejo, pero en coalición.

Ay Álvaro, qué falla: tu declaración nos volvió a quedar en cero. No hijitas, así no me sirve, no me aguanto a los mamertos. ¿Y si le ponemos saldo a favor? Pero poquito.

Grafitis: Le creo más a la declaración de Aída que a la declaración de Uribe.