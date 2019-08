Escucha "Un año más que improductivo, por Mario Morales" en Spreaker.

Improductivo. Se queda corto The Economist para calificar el primer año del gobierno Duque. No solo porque mide de forma condescendiente su estéril gestión legislativa y el calificativo puede extenderse a otros ámbitos, también porque la ausencia de resultados juega en contravía. No avanzar, con las urgencias del país, es ir de para atrás.

Claro, el culpable será el pobre corresponsal del medio, dizque dejado llevar “por sus simpatías personales”, al decir de Uribe, y no los magros resultados en materia económica, con desempleo en dos dígitos, en medio de la ignorancia de funcionarios encabezados por el minhacienda, que reconoce que no sabe ni cómo ni por qué. Aquí lo improductivo cobra visos de ineptitud. Y muy a pesar del maquillaje profundo en la contabilidad de las cuentas públicas, como denunció aquí Salomón Kalmanovitz.

“Infructuoso” debe decir el balance en derechos humanos, ratificado por ese deshonroso segundo lugar entre los países más peligrosos para defender el medio ambiente. Como baldío parece el reporte de la Comisión de Excelencia Militar, que revisando solo documentos operacionales determinó que directrices que buscaban resultados no incitaron a falsos positivos. Lo que se contradice con sus recomendaciones, donde dicen que pueden llamar a equívocos (¿que se pueden tapar con tierra?) y que esos contenidos fueron infortunados.

Inútiles, cerca del ridículo, las gestiones para sumar a China, con sus multimillonarios intereses e inversiones, en el cierre del círculo diplomático a la dictadura venezolana.

Sí: 12 meses dando saltos, como lo dice gráficamente la Mintic, con un gabinete que no da pie con bola, como lo demuestra la fallida maniobra de la Mintransporte de hacernos pagar por Odebrecht, y con asesores que dan pena, como los que recomendaron la Orden al Mérito y no la Cruz de Boyacá al gran Egan Bernal.

Hay que reconocer, para no ser injustos, el incremento en millas del presidente viajero, así su ausencia no se note, y su trabajo por legitimar falsos autógrafos como el del nobel Vargas Llosa. Algo es algo.

@marioemorales y www.mariomorales.info.