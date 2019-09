Un gesto para la historia

none

Por gestos como este es que uno piensa, optimista incorregible, que quizá le queda un margen de esperanza a las estirpes condenadas a no tener una segunda oportunidad sobre la tierra.

En Europa, la Segunda Guerra Mundial se inició a partir de la noticia de un ataque de Polonia a Gleiwitz, una estación de radio alemana cercana a la frontera. El ataque fue, en verdad, una farsa: lo organizaron las SS, disfrazando a un grupo de sus miembros con uniformes del ejército polaco. La consecuencia fue que a las 4:45 a.m. del 1.º de septiembre de 1939 (se cumplieron ahora ochenta años), el buque alemán Schleswig-Holstein comenzó a bombardear las fortificaciones del puerto de Danzig. Y más o menos a la misma hora, la poderosa Luftwaffe —súper entrenada en la Guerra Civil Española— bombardeó la pequeña ciudad de Wielun, el Guernica polaco.