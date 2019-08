Un grito en el Amazonas que debe escucharse

none

La protección a la selva amazónica no es un asunto de izquierda o de derecha, es un tema de cuidado ambiental de orden mundial, y es por esto que lo que sucede en el Brasil debe servirles como alerta a Colombia y al resto de países de América del Sur por los que atraviesa esta reserva natural, para que tomen las acciones pertinentes en esta materia y eviten que el desastre se extienda a tal punto que sea difícil controlarlo.

Muy bueno que el presidente Iván Duque haya viajado al Amazonas a dialogar con las comunidades indígenas, pero el hecho no se puede quedar en la mera visita y el apretón de manos a sus líderes.

Todo lo anterior es una realidad que Colombia no puede ignorar, porque más adelante puede servir de gasolina para que el mismo daño ambiental que se ha causado a un extenso territorio en las selvas del Brasil se repita en nuestro país. Es por esto que el Gobierno Nacional debe estar alerta y actuar sin ninguna contemplación sobre los actores que, hoy por hoy, están haciendo de las suyas en la región amazónica.

Aun así, no se puede desconocer que la minería ilegal, la siembra de cultivos de uso ilícito y la ganadería extensiva hacen de las suyas en la selva amazónica colombiana, afectando una región donde se han podido identificar 25.000 especies de plantas, 317 especies de mamíferos, 258 especies de reptiles, 233 especies de anfibios, 616 especies de aves y alrededor de 1.000 variedades de peces. Es decir, todo un tesoro ambiental que se debe proteger tomando medidas urgentes, más allá de las que hasta ahora se vienen ejecutado como la Campaña Artemisa, por ejemplo.

La quema de árboles en la selva del Amazonas no es un suceso al que nuestro país es ajeno. Por fortuna, en Colombia no se ha salido de control gracias a las constantes denuncias de las comunidades y de los ambientalistas en los departamentos del Vaupés, Guainía, Vichada, Guaviare, Amazonas, Putumayo y Caquetá, que han presionado al Gobierno Nacional para que ejecute acciones en favor de esta reserva natural en el país.