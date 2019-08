Un mundo próspero, para mi prima

none

Mi prima y yo no confiamos en la fracasomanía, estudiamos economía como sustituto.

Existían reyes con mucho dinero, pero no tenían ni electricidad, ni alcantarillado, ni acceso a anticonceptivos. Tampoco podían viajar muy lejos; estos bienes eran lujos inimaginables inclusive para los más ricos. Esos “lujos” hoy están al alcance de una clase media que tiene acceso a celulares, viajes (gracias, Wingo y Viva Air) y electrodomésticos.

—Isabel —le dije—, en el mundo hay cosas malas, pero no podemos perder la perspectiva; todavía falta mucho, pero el mundo ha venido mejorando.

Mi prima menor y yo teorizamos sobre cómo erradicar la pobreza, la falta de educación y los problemas de productividad. Trato de enseñarle que el pesimismo infundado no es una buena herramienta para los jóvenes; es mejor entender de dónde venimos antes de dictar a dónde debemos ir.