Un país en crisis y sin presidente

“Gran gesto”. Así calificó el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, más por necesidad política que porque fuera verdad, la visita furtiva del presidente Iván Duque a esa hermosa ciudad, convertida, hoy, en tierra de nadie en donde todos intentan sobrevivir a la guerra de trincheras que se desató en sus calles. Lo cierto es que el “gran gesto” presidencial se produjo de manera vergonzosa por provenir de quien ostenta, sin decoro, los siguientes títulos: jefe de Estado, jefe de Gobierno, suprema autoridad administrativa de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pues bien, el fin de semana pasado, momento en que más se requería su presencia en la capital vallecaucana con el fin de poner, si no orden, al menos la cara, Duque se excusó con la increíble disculpa de que no iba “para no distraer el trabajo de la Fuerza Pública”. Sin embargo, horas después se contradijo, presionado por el enojo que les produjo a los caleños, los mandatarios locales y hasta a miembros de su propio partido su decisión.

Entonces fue. Pero lo hizo clandestinamente, como miedoso de representar la autoridad legítima de la nación. Aterrizó en la base aérea militar Marco Fidel Suárez a la una de la mañana del lunes. Caminó unos pasos desde la pista hasta la sala de recepción del aeropuerto; se reunió, allí, con unos ministros y funcionarios regionales durante tres horas, y se devolvió a la comodidad de la Casa de Nariño antes del amanecer. En su “estadía” en la capital del Valle, Duque ni siquiera hizo un leve recorrido por sus calles escoltado por el ejército, la policía y sus guardias civiles, si era preciso. No tuvo la curiosidad de ver los destrozos del vandalismo repudiable ni los que quedaron después de la confrontación armada de civiles contra civiles. No vio nada, salvo las luces urbanas desde la altura de su nave.

Cali quedó, allá abajo, hundida en su conflicto, bloqueada por las barricadas. Mientras tanto, el mandatario sigue aquí, cómodo, prepotente, ocupado en maratón de reuniones y haciendo teatro. En el palacete que lo alberga, su equipo de astronautas juega dos cartas: una de concertación y diálogo para la galería nacional e internacional; otra, hacia adentro, la del uribismo de siempre, que se traduce en que no pasa nada y en que lo único que sucede allá afuera es culpa de los comunistas, de Petro, las Farc, el Eln, Maduro, Cuba y, pasada de moda la palabreja castrochavismo por la desaparición física de Castro y de Chávez, ahora lo es también de la inextricable “revolución molecular” no sé de qué cosa, término que nadie entiende pero que asusta en épocas de formas moleculares de los virus COVID-19, SARS y MERS que matan con sus contagios. La canciller, Claudia Blum, caleña ella y esposa de Francisco José Barbieri, también caleño y personaje de poder por ser el propietario de Tecnoquímicas, grupo empresarial de la industria farmacéutica (“molecular”, cómo no) que vende miles de productos de consumo masivo, fue la encargada de dejar al descubierto los planes del Gobierno. Según denuncia periodística de Laura Gil en el portal Lalíneadelmedio.com, Blum envió, desde el celular en cuya identidad se lee “Dra. Claudia”, un video de propaganda política con la interpretación oficial sobre el paro, reenviado muchas veces (forwarded many times) y con el mensaje “Por favor divulgarlo” (ver). Su versión sobre la explosión social colombiana es exactamente la de Uribe, Duque y sus incendiarios congresistas, tan incendiarios como el vandalismo. En el video distribuido por el Gobierno no hay manifestantes pacíficos, ni motivos de reclamo ni peticiones. Tampoco aparecen los excesos del Esmad con los muertos y heridos que ha dejado y que circulan, en otros videos, en las plataformas de Estados Unidos, Europa y el resto del mundo. En el guion no viven sino los vándalos. La perversidad mayor está en la tesis que suelta: “Seamos claros: la violencia es ilegítima; la fuerza es legítima. La fuerza es ejercida por las autoridades del Estado; la violencia es ejercida por la gente...”. Se rumora que Blum renunció después de la denuncia de Laura Gil. Nadie lo ha confirmado. Tampoco responderán, pero pregunto de todos modos, mediante derecho de petición a la Presidencia, si es cierto que María Paula Correa, la del rimbombante cargo de “jefe de gabinete de la Presidencia”, es la madre del video. Y si fue ella quien, también, dio la orden de distribuirlo.

Nota. Esta columna fue escrita antes del viaje del presidente de ayer, martes 11 de mayo, a Cali.