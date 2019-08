Una apuesta por lo nuestro

none

Y para finalizar quiero recomendarles ¡un lugar mágico para comer en Medellín! The Kitchen en @clickclackhotel . Una terraza llena de árboles, mesas pequeñas y excelente música hacen de este restaurante un muy buen lugar para desayunar. Una carta sencilla pero llena de sabor les dará la posibilidad de probar panadería hecha en casa, jugos frescos y una variedad “sorpresa” de frutas colombianas donde la gulupa manda la parada. Las tostadas francesas y los huevos pochados, mis preferidos. En tierra cafetera haz lo que vieras, tienen un café increíble.

Hoy en día los espacios, y obviamente la competencia, han crecido, pero las oportunidades de hacer alianzas con tiendas, supermercados y plazas están allí y me impresiona cómo inclusive se están creando opciones tecnológicas que ayudan a enlazar a unos y otros.

En un tiempo de mi frugal vida tuve una muy buena huerta orgánica que producía excelentes lechugas, rúgula, calabacines, brócoli, ajíes, repollos y cuanta semilla pelechara en la sabana bogotana. Productos llenos de cuidado diario y con un gran esfuerzo, sin pesticidas, para que tuvieran un valor adicional a quien los ofrecía. No eran las épocas de la tecnología, de los centros de apoyo al cultivador, y tocaba ir de restaurante en restaurante tocando puertas, dando muestras, pero la receptividad era buena gracias al novedoso producto.

Nuestras ciudades no paran, viven 24 horas como el palpitar del corazón de todos nosotros, nacen a diario restaurantes, cafeterías, locales de comida, emprendimientos gastronómicos para facilitar la vida de niños en colegios, alimentaciones especiales y, por supuesto, los infaltables servicios de catering que llenan las mesas de eventos y celebraciones con nuestros productos, nuestros platos y mucho sabor.