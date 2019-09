Una isla en el tiempo

none

En el parpadeo que va de un gobierno al siguiente, Colombia pasó de ser ejemplo mundial de conciliación a espanto de viajeros y paranoia permanente de sus ciudadanos. Los libros de historia no omitirán la isla de tres años que vivimos en aire de pacificación. Tampoco dejarán de señalar la ignominia de quienes llegaron a hundir esta isla a cañonazos.

Guillermo Botero, mindefensa, contraargumenta que hoy hay más combates pero menos muertos en ellos. En cambio no explica por qué recrudeció el accionar de las bandas criminales, por qué los narcotraficantes son los supuestos asesinos de líderes sociales, quién desenfundó las órdenes, quién alborotó el avispero.

Pues bien —o pues mal—, la dicha no pelechó. En lo recorrido de 2019 los combates con estructuras ilegales aumentaron 82%, según documentación de la Fundación Ideas para la Paz. Juan Carlos Garzón, de esta organización, apunta dos causas: “Tiene que ver con el cambio de gobierno”, y el nuevo Gobierno quiere mostrar resultados porque “la fuerza pública estaba muy quieta”.