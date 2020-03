Una mentira repetida mil veces siempre seguirá siendo mentira

Realidad: Acá se cometen varios errores: primero, no aclara que las comisiones a las que se hace referencia son para pensiones voluntarias, producto ofrecido no solo por AFP sino también por Compañías de seguro y Fiduciarias. Pero más grave aún, hace eco de unas comisiones que están lejos de ser las comisiones efectivas; estás comisiones efectivas en voluntarias se encuentran, en promedio, en el 2% del saldo. No sobra decir que en obligatorias son del 0,61% en promedio.

Realidad: Es claro que en este punto el autor busca confundir Fondo con AFP o, dicho de otra manera, se aprovecha de que la gente no entiende la diferencia para sugerir que esos son ganancias de los dueños de las AFP, y no que es plata de los trabajadores que rentó a tasas muy importantes para el último año: 3,3 billones por 12 meses es equivalente a la cifra de $ 39,6 billones, que fueron los rendimientos de los trabajadores colombianos, plata que se originó por la gestión eficiente de las AFP.