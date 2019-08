Urgencia (II)

none

El mensaje de la líder ambientalista adolescente Greta Thunberg sobre el riesgo del calentamiento global puede leerse así: nuestros padres y abuelos pueden hacer inviable el planeta; cuando esto ocurra no estarán con nosotros, son los jóvenes los que sufrirán por una catástrofe que no han creado.

Es clara la urgencia de medidas planetarias para reducir la emisión antrópica de gases de invernadero. No solo exigen disminuciones a los sistemas de producción de energía, sino cambios en los procesos agrícolas y pecuarios, que contribuyen significativamente a la emisión de metano.

La dinámica de la temperatura atmosférica presenta “retroalimentación positiva”: pequeños aumentos en la temperatura van induciendo nuevos aumentos, produciéndose inestabilidad. Al aumentar la temperatura los inviernos son más cortos y la primavera se adelanta, hay menos superficie nevada y esta se derrite más temprano. La nieve refleja los rayos solares, por lo tanto menos superficie blanca conduce a mayor energía en la atmósfera, mayor calentamiento, menor superficie cubierta de nieve, etc. La disminución del área del casquete ártico, si bien no tiene influencia sobre el aumento del nivel del mar, es como un inmenso iceberg, al reducir la radiación solar acarrea aumento de temperatura acelerando la tasa de reducción de la superficie del casquete. El derretimiento de los glaciares de Groenlandia y la Antártica sí eleva el nivel del mar. Los mares fríos tienen capacidad de almacenar parcialmente el anhídrido carbónico que se envía por acción antrópica. Los mares tropicales están llegando a niveles de saturación, la mayor presión parcial de este gas en la atmósfera aumenta la concentración, el resultado es una acidificación que ya está afectando los corales en Australia; en el Caribe colombiano el blanqueo coralino es un hecho.

Anteriormente los modelos climáticos estimaban que controlando el aumento de la temperatura atmosférica a un nivel inferior en 2,5 ºC, a la de 1880, se evitaría una catástrofe ecológica. Las reducciones de emisión de gases de efecto de invernadero previstos en el Protocolo de Tokio apuntaban en esa dirección. Hoy la perspectiva es más crítica: un aumento de 1,5 ºC puede desencadenar daños irreparables a los ecosistemas. Se está haciendo más pronunciada la pendiente de crecimiento de la temperatura. El Acuerdo de París es más exigente en cuanto a la reducción de gases de efecto de invernadero. Es posible que las metas de disminución no sean suficientes y sea necesaria la denominada “emisión cero”.