“In varietate concordia”

none

Porque por más que Heráclito afirmara que la guerra es el motor de muchas cosas, el “lloroso de Éfeso” no lo decía en tono de alabanza a este aspecto siniestro de la naturaleza de los hombres. En la paz, como se siente flotar en estos vientos tibios del viejo continente, hay posibilidad de desarrollar las sociedades y sus gentes sin tanto sufrimiento, sin tantas amarguras. En la paz florecen mejor las civilizaciones, las artes, los sueños, las naciones.