Vehemencia no es grosería

none

La candidata, que lidera las encuestas, debería pensar que de ser alcaldesa no puede gobernar muerta de rabia pues eso no le saldrá bien. Si hay alguien sometido a la opinión pública es un alcalde de Bogotá, una ciudad que requiere una persona con experiencia y sensatez.

Ahora bien, si esa es su actitud siendo candidata, no quiero ni imaginármela con el inmenso poder que tiene un alcalde de Bogotá.

La doctora Claudia López es vehemente y eso está bien, pues ese temperamento frentero es el que le ha permitido llegar hasta donde ha llegado. Pero de la vehemencia a la grosería no hay mucha distancia. La vehemencia se refiere a tener ímpetu a defender algo con entusiasmo. La grosería trae consigo el insulto. Tal vez por esa cercanía entre la una y la otra es que la doctora López traspasa la línea permanentemente.

Pero eso y su preferencia sexual —lo digo yo, que soy abiertamente homosexual— no le dan derecho para maltratar a nadie como lo hizo con Alvira y hace unos meses con un periodista venezolano que trabaja en RCN Televisión, Carlos Albino, porque le preguntó algo que la incomodó.

He entrevistado a la candidata en muchas oportunidades y le admiro su templanza y afán de superación. No en vano, proviniendo de una familia muy humilde, logró obtener su doctorado en una prestigiosa universidad gringa. Berraca, sin dudas.

Conozco a Juan Diego hace muchísimos años pues he trabajado con él en Caracol Televisión y Blu Radio. El trato con sus compañeras y compañeros de trabajo es impecable. Jamás lo he visto hacer absolutamente nada en contra de sus colegas y, por el contrario, es respetuoso, caballeroso y amigable.

Por cuenta de las redes, esto se volvió una tendencia y un tema de conversación. Mujeres vs. hombres, feministas, homosexuales, lesbianas, monjas, locos, ángeles y demonios opinaron sobre el tema, pero como es obvio, pocos se tomaron el trabajo de escuchar toda la entrevista y se pronunciaron en 140 caracteres.

Alvira le dijo respetuosamente: “es que usted habla como si estuviera peleando”, y Claudia contestó: “no me vengas con condescendencias machistas. Las mujeres tenemos que ser respetadas en la sociedad. Tenemos que ser vehementes contra la corrupción, contra los bandidos y los narcos; es indispensable para cuidar la ciudad”. “No se ponga brava. Hay que aguantar un chascarrillo”, dijo Alvira.

Vehemencia no es grosería