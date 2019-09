Venezuela debe ingresar a la lista de naciones que patrocinan el terrorismo

none

Colombia, a través de su canciller y el embajador en Washington, debe empezar la tarea denunciando a Maduro y buscando que Venezuela ingrese lo más pronto posible a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Con su accionar en contra de Colombia, el régimen de Maduro tiene bien ganado su lugar al lado de Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Más claro no canta el gallo.

Lo peor que podemos hacer como nación es voltear la cara y hacer como si nada estuviera pasando. Cerrar los ojos no acaba los problemas, simplemente los hace más grandes para cuando nos obliguen a abrirlos. Hasta hoy hemos creído que Maduro es un dictador charlatán, pero sus acciones día a día nos demuestran lo contrario. A principios de año pensábamos que su fin estaba cerca gracias a las acciones de Guaidó y ahora está más atornillado que nunca. La estrategia actual no está sirviendo.

Frente a esto no queda otra herramienta que tomar el tema con toda la seriedad del caso y hacer frente común, algo que será difícil teniendo en cuenta el egoísmo de nuestra clase política, para exponerlo ante los entes internacionales de rigor. De la misma manera, es imperante fortalecer la capacidad de nuestras Fuerzas Militares, haciendo especial énfasis en la inteligencia y capacidad táctica de respuesta. Algunos dirán que se trata de una actitud alarmista, pero no existe paralelo reciente a lo que se ha conocido este fin de semana.