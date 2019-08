Wendy Townsend y Mario Mejía se marcharon

none

Con casi 40 años de vida académica, investigadora en profundidad de los modos de vida de los pueblos selváticos, especialmente en Bolivia, estuvo afiliada a diversas entidades a las que prestaba apoyo docente, asesoría y formación, principalmente a la Fundación y Museo de Historia Natural Noel Kempff en Santa Cruz. A través de su carrera, siempre fundada en la experiencia de campo, Wendy mostró la complejidad del pensamiento y del conocimiento de los pueblos nativos y luchó con ellos por sus derechos y territorio. Escribió profusamente, aunque no tanto como sabía, sin permitir nunca que se pusieran en duda sus capacidades como mujer científica, dando ejemplo y de seguro mucha rabia a colegas y contemporáneos poco acostumbrados a ceder espacios a la excelencia.

Wendy, una de las primeras etnozoólogas en Colombia, enamorada de la selva y sus gentes, partió hace unos días después de una vida de aventuras inimaginable, en la cual primó su autonomía, su maravilloso sentido del humor y una ética que nunca le dejó trabajar para nadie que no estuviera absolutamente comprometido con la preservación de la biodiversidad, a tal punto que su participación en eventos científicos la financiaba vendiendo turrones y chocolates de nueces amazónicas.