Y el mundo también ha cambiado…

none

Que el progreso ha sido espectacular, no cabe la menor duda. En palabras del economista Xavier Sala i Martin, “nunca en el planeta había habido tantos alimentos, nunca tan poca gente había muerto de hambre y nunca tan poca gente había muerto de manera violenta por culpa de guerras y violencia interna. Nunca tanta gente había vivido en países democráticos y relativamente libres. Nunca tanta gente había vivido tantos años con buena salud. Nunca tantos niños habían ido al colegio durante tantos años. Y nunca las diferencias de escolarización entre niños y niñas habían sido tan bajas”.

-En 1800, las mujeres no tenían casi derechos: ni sobre sus bienes, ni sobre su cuerpo, ni sobre su voto, ni sobre su educación, ni sobre su vestimenta. Hoy, con muy contadas excepciones, gozan de todos estos derechos.

-En 1800, el ingreso per cápita era de 560 dólares. En los últimos 220 años, los ingresos se han multiplicado por 20, para llegar a 9.700 dólares.

En el artículo de la semana pasada poníamos en evidencia los enormes progresos que ha hecho Colombia en los últimos 45 años. Puede ser oportuno también mostrar cómo el mundo ha cambiado en los últimos 220 años, el período en que el vilipendiado capitalismo (hoy en día llamado neoliberalismo salvaje) ha estado funcionando. En 1800, el mundo tenía 1.000 millones de habitantes y Colombia un millón. Hoy, el mundo tiene cerca de 7.600 millones de personas y Colombia 48 millones. La izquierda señala que el capitalismo no funciona y se tiene que cambiar porque genera pobreza, desigualdades y mortalidad infantil. La realidad es algo diferente: la norma histórica ha sido la pobreza, y solo cuando ha llegado el capitalismo, la renta media ha aumentado.