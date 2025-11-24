Logo El Espectador
Política
40 años de una columna histórica de Guillermo Cano: “Lo que las tragedias se llevaron”

El 24 de noviembre de 1985 el recordado director de El Espectador publicó esta columna de opinión para dimensionar el holocausto del Palacio de Justicia y la avalancha de Armero.

Guillermo Cano Isaza
24 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
2025 fue declarado por el Ministerio de las Culturas el Año Guillermo Cano, con motivo del centenario del natalicio del insigne director de El Espectador, asesinado en diciembre de 1986 por denunciar el narcoterrorismo en Colombia y quien le dejó al país un legado de la búsqueda de la verdad desde el periodismo y su recordada columna Libreta de apuntes.
Foto: El Espectador

Lo que las tragedias se llevaron

Después de dos semanas de pesadillas dantescas y vigilias angustiadas, ¿no se siente usted, amigo colombiano, como aplanchado, que decimos los cachacos, o apisingados, que dicen los corronchos, para describir unos y otros el estado de ánimo de los hombres cuando han sufrido la devastación espiritual o el traumatismo intelectual provocados por tragedias de magnitudes inconmensurables?

Hoy estamos atolondrados, como sonámbulos. En los instantes en que ardía el Palacio de Justicia, cuando la justicia...

Por Guillermo Cano Isaza

