El sondeo, que se realizó entre el 19 y 23 de mayo, evidencia también que 60,3 % no asistiría a una nueva jornada de movilización. Por otro lado, en materia de intención de voto, lidera Gustavo Petro con 20,6 %.

A días de que Colombia complete un mes de manifestaciones y movilizaciones en el marco del paro nacional, este martes se conoció una encuesta de la firma Guarumo que evidencia que el 55,6 % de los colombianos están en desacuerdo con la forma en la que el presidente Iván Duque ha manejado la situación actual de protestas. En contraste, el 34,6 % lo respalda y un 9,8 % no sabe o no responde.

El sondeo, que abarcó 1.480 encuestas y que se realizó entre el 19 y 23 de mayo, evidencia también que el 58,7 % de los ciudadanos tiene una opinión desfavorable del gobierno Duque, 9,3 % más frente a abril pasado, cuando la desfavorabilidad era del 49,4 %. Por otro lado, la favorabilidad de Duque en mayo fue de 28,9 %, 12 % menos respecto a abril.

Frente al paro, 60,3 % contestó que no asistiría a una nueva jornada de movilización si es convocada en las próximas semanas, mientras que 11,6 % dijo que sí. En esa línea, 56,2 % dijo estar en desacuerdo con que continúe el paro, frente a un 35,4 % que quiere que siga. Además, 71,4 % considera que el Gobierno y el Comité del Paro llegarán a un acuerdo, frente a 22,5 % que considera que no.

Asimismo, 67,3 % expresó su desacuerdo con que los manifestantes bloqueen las calles y carreteras del país, mientras que 24,4 % se declaró de acuerdo. En materia de orden público, 67,3 % se opone a desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía, respecto a un 21,2 % que respondió que sí. A la pregunta de si el Ejército Nacional debe hacer presencia en las calles para controlar los problemas de orden público 59,8 % contestó que no y 34,9 % que sí.

Guarumo también preguntó acerca de quiénes podrían ser los autores de los saqueos, la violencia y los ataques contra el transporte público y la infraestructura del país. 32 % dijo que extranjeros infiltrados; 24,5 % que bandas criminales; 14,6 % que la guerrilla infiltrada; 11,5 % que la Policía; 1,1 % que estudiantes, y 16,3 % declaró no saber o no respondió.

Además, el 28,1 % de los encuestados manifestó que la generación de empleo puede ser la solución a las problemáticas que afronta el país actualmente, seguido de la negociación con los jóvenes (22,4 %), las mesas de negociación (18,2 %) y educación gratuita para la población vulnerable (8,3 %).

Con miras a las elecciones presidenciales, Guarumo indagó por la intención de voto si las elecciones fuera mañana. Con el 20,6 % de favorabilidad encabeza el senador Gustavo Petro, seguido por el exgobernador Sergio Fajardo (9,8 %), Federico Gutiérrez (8,5 %), Alejandro Char (4,5 %) y Juan Manuel Galán (3 %). Les siguen Juan Carlos Pinzón (2,8 %), Humberto de la Calle (2,3 %), Tomás Uribe (2 %) y Jorge Robledo (2 %).

Llama la atención que, después de Petro, se impone la respuesta a que no votaría por ninguno de los precandidatos nombrados con un 20,4 %. Un 8,3 % votaría por otros candidatos y aún no sabe o no responde el 15,8 %.

La encuesta de Guarumo dedicó un espacio para consultar sobre el manejo del coronavirus. El 61,5 % declaró que confía en el Plan Nacional de Vacunación que se adelanta en el país, mientras que un 32,4 % desconfía. También, que el 65,3 % respondió que alguien de su familia, papás, tíos, abuelos, ya ha sido vacunado. Un 24,7 % sostuvo que no.

Por último, ante la pregunta de si considera que después de las marchas sucedidas en el país, el Gobierno debe abolir todas las medidas de restricción contra el COVID-19 que aún están vigentes en el territorio, un 48,7 % declaró que sí, un 40 % que no y 11,3 % no sabe o no responde.

Ficha Técnica

Persona Jurídica que realizó la encuesta: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S

Persona Jurídica que la encomendó: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Fuente de Financiación: Guarumo una marca de Smart Data & Automation S.A.S. y EcoAnalítica Medición y Conceptos Económicos S.A.S.

Objetivo General: Preguntas sobre percepción de gestión del Presidente y opinión.

Universo de Estudio: Hombres y mujeres colombianos mayores de 18 años, residentes en Colombia, exceptuando a los denominados antiguos territorios nacionales y el archipiélago de San Andrés.

Diseño de la muestra: El diseño de la muestra es probabilístico.

Tamaño de la Muestra: 1.480 encuestas (distribuidas en telefonía celular y fija).

Técnica de Recolección: Encuesta telefónica.

Número encuestadores: 45 encuestadores, 7 supervisores y 2 coordinadores.

Fecha de Recolección: Del 19 al 23 de mayo de 2021.

Margen de error: El margen de error es del 2,5% con un 95% de confianza.

Distribución de la muestra: Las encuestas se realizaron en los siguientes municipios: Apartadó, Arauca, Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá D.C, Bucaramanga, Buga, Cali, Cartagena, Dosquebradas, Duitama, Florencia, Fusagasugá, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, Montería, Palmira, Pasto, Pereira, Riohacha, Rionegro, Rivera, Sahagún, Santander de Quilichao, Santa Marta, Sibaté, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tunja, Tuluá, Valledupar, Villavicencio, Yopal.

Marcos muestrales: Municipios Censo de Población Nacional.