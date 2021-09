“A Álvaro Uribe le he ofrecido 1.000 veces que nos reunamos”: Juan Manuel Santos

En medio de los constantes enfrentamientos entres expresidentes de Colombia –atizados por las recientes declaraciones de Andrés Pastrana ante la Comisión de la Verdad–, este jueves Juan Manuel Santos manifestó que, pese a las diferencias y pensando en el bienestar del país, le ha ofrecido “1.000 veces” a Álvaro Uribe que sostengan un encuentro.

Según Santos, siempre ha estado abierto al diálogo con los demás expresidentes y una eventual reunión con su antecesor ayudaría al bien del país. “Al presidente Álvaro Uribe le he ofrecido 1.000 veces que nos reunamos. Con Pastrana no tengo problema en reunirme, con (Ernesto) Samper me he reunido varias veces, lo mismo que con (César) Gaviria”.

De acuerdo con el exmandatario, ese espectáculo de peleas con expresidentes no le conviene a nadie. “He hecho lo posible para que no sea así, pero para bailar se necesitan dos”, manifestó en entrevista con Blu Radio.

Santos se refirió también a la cancelada convocatoria que hizo el presidente Iván Duque a los expresidentes (vivos), para reunirse en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores (CARE) buscando discutir el lío marítimo con Nicaragua. Era la primera vez que el primer mandatario solicitaba que Juan Manuel Santos, César Gaviria, Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y Ernesto Samper se encontraran en este espacio.

Ante ello, el expresidente sostuvo que en su Gobierno reunió a esa Comisión al menos 12 veces: “Soy un convencido de que hay ciertas cosas en las que todos debemos estar unidos por el bien del país. Cuando el empalme con el presidente Duque le ofrecí mi ayuda. Con las primeras manifestaciones, con la pandemia, y con las otras protestas también le ofrecí mi ayuda”, dijo Santos.

“Necesitamos reducir esta polarización que se ha venido acrecentando año tras año. Reconocer que hay diferencias y trabajar para que esas diferencias no afecten al país”, agregó el exmandatario.

En referencia a lo dicho por Pastrana en la Comisión de la Verdad, quien sostuvo que el país quedó dividido porque supuestamente Santos no respetó el resultado del plebiscito, el exmandatario manifestó que ese comentario es un sofisma. “No tiene una base real. Eso también lo dijo el expresidente Uribe. Al expresidente Pastrana le ha dado últimamente por repetir lo que dice Uribe”.

Santos declaró que, tras el triunfo del no, se reunió con lideres de oposición como Uribe, Pastrana y Marta Lucía Ramírez, buscando crear una matriz de 60 puntos, de los que se incluyeron al Acuerdo de Paz 58.

“Se perdió el plebiscito y lo primero que hice fue reconocer el resultado. Mucha gente me dijo que no lo hiciera. Tuve presiones para que no reconociera la derrota; pero la Corte Constitucional cuando aprobó el plebiscito, en forma expresa, emitió un fallo en el que decía que si se perdía se debía renegociar el acuerdo”.