“No se le critica por bombardear niños”: Petro arrecia defensa a Irene Vélez

Una de las batallas más intensas en los primeros seis meses del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño ha sido la férrea defensa a su gabinete y en especial a la ministra de Minas, Irene Vélez, quizás la más cuestionada. Por su formación académica en filosofía y cultura, las salidas en falso en cuanto a cifras y las acusaciones de falta de tecnicismo o desconocimiento del sector minero-energético, la funcionaria fue citada varias veces a dar explicaciones en el Congreso, e incluso ya afrontó una moción de censura que, a pesar de los cuestionamientos apenas fue apoyada por 24 congresistas de oposición.

Ante los señalamientos desde múltiples sectores académicos y políticos, no solo Petro sino otros funcionarios del gabinete han tenido que salir a explicar o desmentir algunas afirmaciones de Vélez sobre temas cruciales para el país como las reservas existentes de gas o el futuro de la exploración y explotación de hidrocarburos.

La más reciente defensa del presidente a la minminas la hizo vía Twitter, red social en la que el mandatario ha tenido una inusitada actividad en los últimos días. Respuestas a políticos de oposición y periodistas, pero también a usuarios de la red social que lo contradicen dan cuenta del afán del mandatario por aclarar los mensajes en contra de su gestión.

A un video de un influenciador digital sobre el informe que presentó la ministra Vélez en diciembre de 2022 sobre los contratos de hidrocarburos y los recursos de gas en el país (que según la exviceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien renunció hace pocos días al cargo, tienen inconsistencias), el mandatario respondió con rigor comparando las críticas que le hacen a las que tuvo, por ejemplo, los exministros de Defensa, Diego Molano, y de TIC, Karen Abudinen.

“Este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos, se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades”, expresó el mandatario en un hilo en que también dijo que “casi todos los ministros de minas han cometido el mismo error matemático”.

El “error” al que hacía referencia el mandatario es sobre las reservas de hidrocarburos que, según dijo, siempre se trata de una eventualidad. “No es lo mismo la aritmética que la estadística. La prensa repite ese error a diario. Todo dato sobre reservas, hasta las más probadas, son probabilidades”, añadió.

Hace solo un par de semanas, cuando aterrizó en Tolouse, Francia, tras su participación en el Foro Económico de Davos, el presidente Petro también aclaró las palabras de la ministra Vélez en el foro sobre los contratos actuales de explotación de hidrocarburos. “Esos siguen vigentes,” aclaró el mandatario, quien enfatizó que los análisis que han hecho indican que “reservas de gas actuales de Colombia ya alcancen para el consumo interno en un período entre 2037 y 2042″.

En la misma comparecencia ante los medios que lo esperaban en Tolouse, Petro destacó que el país tiene “tiempo suficiente de consumo interno para hacer una transición planificada y ordenada” que llevaría al país a una “economía superior” y confirmó que ya están trabajando en la construcción de alianzas estratégicas “para que Ecopetrol sea uno de los mayores exportadores de hidrógeno verde en el corto plazo” y que en general el país exporte energías limpias.

Otra defensa de Petro a la ministra de Minas fue luego de que la cuestionaran por su intervención en un debate de control político en el Congreso, en la que leyó el discurso, acción prohibida por la Ley Quinta de 1992, que rige los principales procedimientos del Congreso. El presidente, de nuevo mediante su cuenta de Twitter, respondió un mensaje que afirmaba que Vélez tenía un gran “desconocimiento de la cartera que maneja y el sector público”.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohíbe leer”, dijo el presidente, quien además crítico la actitud de la periodista y hasta cuestionó sus intenciones: “El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”.