A Petro le quedan cuatro días para decidir si irá o no a la posesión de Maduro

El presidente Gustavo Petro se ha reunido con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en al menos cinco oportunidades.

El año arranca con un desafío diplomático para el presidente Gustavo Petro, quien esta semana deberá definir si asiste este viernes, 10 de enero, al acto de posesión de Nicolás Maduro como presidente de ese país. Para tomar la decisión le quedan solo cuatro días y desde diversos sectores políticos le han pedido al mandatario colombiano que se abstenga de ir e incluso de enviar representación oficial al evento, argumentando que hacerlo sería visto como un aval a las controvertidas elecciones de julio de 2024.

Hace unas semanas, el vicecanciller Jorge Rojas confirmó que a la ceremonia asistirá el embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo. Esto, a pesar de que Colombia no ha reconocido los resultados de los comicios venezolanos. Sin embargo, no hay claridad sobre la presencia del primer mandatario. En diálogo con El Espectador, el canciller Luis Gilberto Murillo señaló que “si no hay reconocimiento, no hay asistencia”.

Más recientemente, el ministro dijo que, por su parte, “su preferencia es que no haya asistencia”. “pero hay un tema técnico relacionado con el hecho de que mantenemos una relación de Estado a Estado”, explicó. La decisión de Petro estará mediada, en ese sentido, por un intento de evitar un eventual rompimiento de relaciones binacionales y una nueva crisis en la extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros.

También tienen influencia temas estratégicos como el futuro de Monómeros, una empresa con sede en Barranquilla controlada actualmente por Venezuela. En noviembre, desde el Palacio de Miraflores se confirmó la intención de privatizarla, lo que desató la inmediata reacción de Petro, quien rechazó tajantemente esa idea y le dirigió una carta a Maduro en la que pidió reconsiderar la decisión. De hecho, desde la Casa de Nariño se ha considerado de que la privatización podría interpretarse como un gesto de hostilidad hacia Colombia debido a la falta de un reconocimiento explícito de la victoria de Maduro.

Sobre la mesa hay otros factores clave, como la posibilidad de importar gas desde Venezuela y la continuidad de los diálogos de paz con el ELN en territorio venezolano. Esto último ha generado críticas de sectores que consideran que realizar estas negociaciones en el país vecino legitima el fraude electoral.

Donald Trump, quien se posesionará también en unos días como presidente de Estados Unidos también tendrá influencia en la dinámica que se maneja entre Caracas y Bogotá. Bernie Moreno, un colombiano que llegó al Senado estadounidense dijo que Trump “trabajará con Maduro porque él es el que va a tomar posesión del cargo”.“Tuvieron una elección, la gente dice que no fue justa, pero al final del día los intereses de los EE. UU. son detener el tráfico de drogas, que reciban de vuelta a todos los venezolanos ilegales que están en este país y que hagan negocios con los Estados Unidos, que dejen de hacer negocios con Rusia y China”, dijo en diálogo con Noticias Caracol.

Además, desde hace meses, el gobierno colombiano ha condicionado el reconocimiento de Maduro como presidente a la revelación de las actas electorales. Aunque esta petición fue ignorada por los órganos electorales venezolanos, en octubre de 2024, María Corina Machado, líder de la oposición, presentó por videollamada ante el Capitolio colombiano unas actas que certificarían que el verdadero ganador de los comicios es González.

En otras latitudes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha visto en la necesidad de defender su decisión de enviar un representante de su gobierno a la investidura de Maduro. “No vemos por qué no deba ser así, le corresponde a las y los venezolanos, no a México, definir”, afirmó. Mientras tanto, otros países de la región, como Argentina, Uruguay y Estados Unidos, han recibido esta semana a Edmundo González, líder opositor venezolano, en el marco de su gira internacional. En Colombia, algunas voces del Congreso han sugerido que González debería incluir al país en su recorrido. Según Jorge Tovar, vicepresidente de la Cámara de Representantes, más de 100 congresistas estarían dispuestos a recibirlo, incluido el presidente del Senado, Efraín Cepeda.

En el Congreso colombiano, múltiples voces han instado a Petro a adoptar una postura más contundente contra el régimen de Maduro y a reconocer a González como presidente legítimo de Venezuela. Sin embargo, en sus más reciente pronunciamiento al respecto, al celebrar el ingreso de Colombia a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el jefe de Estado dijo que “buscaremos un acuerdo político en Venezuela para garantizar derechos y libertades de su ciudadanía”.

En todo caso, el canciller Murillo estaría en el ramillete de ministros próximos a salir del gabinete, otro de los temas que tendrá que ir definiendo Petro en las próximas semanas. Los ministros interesados en postularse al Congreso en 2026 tienen hasta el 7 de marzo para presentar su renuncia, y quienes aspiren a la Presidencia tendrán como fecha límite el 31 de mayo. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, confirmó que habrá un nuevo remezón ministerial en los primeros meses de 2025, el cuarto desde el inicio del gobierno de Petro. Según Cristo, una de las principales razones detrás de las próximas salidas serán las elecciones.

