¿A qué se refiere el presidente Gustavo Petro con ‘el golpe blando’?

El presidente Gustavo Petro se desató ayer, 29 de mayo, a través de su cuenta de Twitter, en donde cuestionó a opinadores, congresistas y a medios de comunicación porque al parecer no le entendieron de lo que se trataba su teoría del “golpe blando”, a la que se refirió a propósito de la anulación de la elección del contralor Carlos Hernán Rodríguez por parte del Consejo de Estado.

“Se han dado cuenta de que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico, suspendiéndolos con órdenes administrativas. Es decir, están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, escribió el presidente.

A propósito se han dado cuenta que le estan quitando los votos de los congresistas del Pacto Historico suspendiendolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió.



Esa declaración fue analizada por varios medios y expertos como un mensaje al Consejo de Estado por haber anulado no solo la elección del contralor -decisión del Congreso-, sino también por la anulación de la elección del presidente del senado Roy Barreras y de César Pachón, quien fue suspendido por doble militancia. Por esa razón, estarían en riesgo también otros congresistas del Pacto Histórico.

Esa fue la primera interpretación no solo de la opinión pública, sino del mismo Consejo de Estado, que respondió a Petro y dijo que no han emitido órdenes administrativas con los efectos que él señala y que sus decisiones se apegan a la ley y la jurisprudencia. “Las decisiones proferidas no tienen otro objeto que el acatamiento riguroso a la misión que el constituyente le impuso. Ajeno a controversias políticas e ideológicas”, dijeron.

Luego de toda esa controversia, el presidente aseguró que no se refería al Consejo de Estado con su trino y que los medios querían enfrentar la Presidencia con el alto tribunal. “Yo no he señalado al Consejo de Estado en impedir la continuación de la presidencia del Congreso en manos del Pacto Histórico, el partido mayoritario”, aseguró.

En suma a eso, dijo que los actos administrativos que suspenden a congresistas del Pacto Histórico no los emitió el Consejo de Estado, sino la Procuraduría, “violando el efecto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la convención americana”. Por ende, el presidente estaría criticando el accionar de la Procuraduría y no del tribunal, por la suspensión por ocho meses del senador Álex Flórez, del Pacto Histórico, por haber insultado a tres policías en Cartagena.

El problema es que el presidente ha tomado su Twitter para soltar declaraciones al aire sin mucha explicación. Luego de aclarar que se refería a la Procuraduría, lanzó una crítica a la Fiscalía que dejó más dudas: “Tal como sucedió en Perú con la fiscal recientemente visitada y en contra del presidente elegido Pedro Castillo, se hará allanamiento a la Presidencia por la Fiscalía”, escribió. El primer mandatario no entregó mayores detalles sobre el presunto allanamiento.

La fiscalía de Francisco Barbosa respondió y aclaro que “la diligencia que se realizará este 30 de mayo tiene por finalidad el recaudo de información y realizar una labor de verificación para establecer la existencia de cámaras de seguridad para el ingreso al edificio Galán, en donde se encuentra ubicada, al parecer, la sala de polígrafo”.

Recordemos que en la Casa de Nariño se despertó otra polémica alrededor de un robo del que habría sido víctima Laura Sarabia, jefa del gabinete de la Presidencia, y por las declaraciones que ha dado Marelbys Meza, exniñera del hijo de Sarabia, y sospechosa en el caso. En entrevista con la Revista Semana, Meza aseguró que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano cerca de la Casa de Nariño, un lugar al que, de acuerdo con ella, no entró por la puerta oficial y en el que nunca le solicitaron su cédula de identidad ni su firma de consentimiento.

La inspección de la fiscalía sería para investigar sobre ese caso y verificar el protocolo de ingreso de visitantes a esa dependencia. “La diligencia en mención fue previamente informada al oficial Jefe de la Oficina de Protección de Palacio para que autorice el ingreso del de la Fiscalía, y se sirva designar a una persona para que atienda y acompañe el procedimiento”.

¿Qué es un golpe blando?

Lo cierto es que el presidente sí uso el concepto del golpe de Estado blando, atribuido al filósofo estadounidense Gene Sharp, consiste en derrocar gobiernos, a través de métodos no violentos. Se relaciona especialmente con una guerra jurídica o judicial, pues el presunto golpe sería a través de la legalidad y no por la vía de la fuerza armada. Los métodos violentos se reemplazan “por mentiras y boicots”, explican desde el partido del Polo Democrático.

