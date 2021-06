Abecé de la de la ley de licencia compartida y flexible

En 2016, el Congreso avanzó hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres gestantes al aumentar su licencia de maternidad cuatro semanas más. Es decir, desde enero de 2017, cuando entró en vigencia la ley, cualquier mujer que diera a luz tendría 18 semanas reconocidas por el sistema de salud para cuidar y acompañar a su hijo recién nacido.

Desde la perspectiva de los hombres, desde hace 15 años cuentan con una normativa (Ley María), que les reconoció por primera vez una licencia de paternidad de ocho días. Desde entonces no ha habido ningún avance para comprometer más al padre con el cuidado de los hijos recién nacidos.

Esta diferencia en los tiempos, de acuerdo con las investigadoras Natalia Ramírez y Ana María Tribín, aumenta las brechas laborales de las mujeres durante su edad reproductiva. Es decir, las empresas prefieren contratar a los hombres que a las mujeres porque estos solo se ausentarían ocho días, en caso de ser padres.

Así las cosas, desde 2019 se empezó a tramitar una iniciativa para abordar esta problemática, mejorar los derechos parentales e impulsar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el cuidado de los hijos, según explicó José Daniel López, coautor del proyecto de la licencia compartida y flexible, que, además, aumenta la licencia de paternidad. Ya aprobada y solo pendiente de la sanción presidencial, este es el abecé de la norma.

¿Cuánto aumentó la licencia de paternidad?

Hoy los hombres solo cuentan con ocho días de licencia, una vez nazcan sus hijos. Terminado ese tiempo deben reintegrarse al trabajo. El proyecto incrementa esa licencia a cinco semanas, que se reconocerán de manera gradual.

¿Cuándo los padres tendrán sus cinco semanas de licencia?

Como es gradual, los padres no gozarán de inmediato de estas cinco semanas. Una vez sancionada la ley, inmediatamente pasarán de tener de ocho días a dos semanas. Las otras semanas restantes se otorgarán conforme a la disminución del desempleo estructural. Es decir, a partir de 2022 se analizarán los índices y, si estos se reducen en al menos un punto, se reconoce una semana más. Si no hay reducción, ese año no hay aumento de semanas. Pero si hay reducción anual y sostenida del desempleo estructural de 2022 a 2024, para ese año los hombres por fin contarán con sus cinco semanas de licencia.

¿Qué es la licencia compartida?

Como bien lo dice su nombre, es una figura que permite que, tras común acuerdo, la madre compartirá tiempo de su licencia con el padre para reintegrarse antes al trabajo y permitirle a su pareja compartir más con el bebé. Sin embargo, como fue aprobado el proyecto, esta modalidad tiene unas condiciones para apelar a su beneficio. Las mujeres pueden ceder hasta un máximo de seis semanas a su pareja, una vez terminen sus primeras 12 de licencia. En otras palabras, el padre no puede estar en licencia compartida de seis, cinco o las semanas que le cedió su pareja a la vez que la mujer está en sus primeras semanas de licencia. También, para poder acceder a esta, no puede haber antecedentes de violencia doméstica.

¿Cómo avisar al empleador de que la madre le cedió semanas de licencia al padre?

La madre y el padre deben informar de su decisión a sus empleadores explicando cómo será la distribución de las semanas. La determinación se puede presentar hasta 30 días después del nacimiento del bebé.

¿Qué es la licencia flexible?

Esta modalidad les permite al padre y a la madre extender su licencia, tras común acuerdo con su empleador. ¿Cómo? Se extiende el período en casa al cuidado del bebé al trabajar medio tiempo. Esta modalidad se podrá pedir a partir de la semana dos de la licencia del padre y de la semana tres de la madre.

Por ejemplo, una mujer decide extender su licencia por tres semanas más, es decir, 21 semanas en total, comenzando a trabajar medio tiempo desde la semana 16 hasta la 21. Eso sí, tras común acuerdo con la empresa y firmando un acuerdo protocolarizado.

¿Para qué tipos de empleados/as aplica esta ley?

La ley, una vez entre en vigencia, será tanto para empleados del sector público como del privado.

Si soy padre y madre, y estoy en medio de mi licencia, ¿puedo gozar de los derechos que brinda la ley?

Sí, una vez entrada en vigencia la ley se podrá acceder a las modalidades de licencia y, si un padre se encuentra en sus ocho días de licencia, se le aplicará lo pertinente.

¿Qué otros elementos brindará la ley?

Esta ley, además de aumentar la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado de los bebés, también ataca las brechas laborales y las dificultades de acceso a trabajo por parte de las mujeres. Por eso se incluyeron dos elementos adicionales para garantizar la igualdad en sus derechos laborales. Primero, en caso de que a las mujeres les exijan exámenes de sangre para ingreso a una empresa, estas podrán elegir el laboratorio donde hacérselos, pues ha sido una práctica recurrente que las compañías asignan uno con el que tienen acuerdos para que les pasen debajo de la mesa resultados sobre si la mujer está o no en embarazo.

Y, segundo, queda prohibida cualquier pregunta sobre planes de maternidad en las entrevistas de trabajo. En caso de presentarse y se haga la respectiva denuncia por discriminación de género, las mujeres tendrán la carga de prueba a su favor.

“Nuestro horizonte a largo plazo es llegar a licencias paritarias, como ocurre en países nórdicos, pero entendemos que este es un camino largo y que, con el tiempo y a medida que las condiciones económicas lo vayan permitiendo, podemos ir migrando hacia la igualdad de las licencias de maternidad y paternidad”, concluyó el representante José Daniel López.