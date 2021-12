Abecé de la elección de los Consejos Municipales de Juventud

hay expectativa sobre cuántos jóvenes se acercarán a las urnas a votar este domingo a los Consejos Municipales de Juventud.

Históricamente en Colombia solo cuatro de cada diez jóvenes ejercen su derecho al voto, seis de cada diez no acuden a las urnas porque no confían en las instituciones democráticas y siete de cada diez jóvenes consideran que a los gobernantes no les interesan sus opiniones ni necesidades. La elección de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se lleva a cabo este domingo 5 de diciembre, es una oportunidad para cambiar esa tendencia.

Es importante que los jóvenes salgan a votar para generar una transformación de la cultura electoral tradicional. De esta manera, los jóvenes entre 14 y 28 años podrán elegir a conciencia los representantes en sus territorios, para que los futuros consejeros de Juventud representen sus intereses, ya que ellos serán los interlocutores con las instituciones donde se generan los procesos de incidencia en las políticas juveniles. Asimismo, al participar en estas elecciones, se fortalecerán los procesos de participación juvenil en sus territorios y tendrán un protagonismo como agentes de cambio. Estos son datos claves para que los jóvenes tengan en cuenta frente a estos comicios:

¿Qué son los Consejos de Juventud?

Son mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública. Constituyen la interlocución de los jóvenes en relación con las agendas territoriales de las juventudes ante la institucionalidad pública de cada ente territorial.

¿Cuáles son sus principales funciones?

* Actuar como mecanismo de interlocución y concertación ante la administración y entidades públicas en los temas juveniles.

* Concertar la inclusión de las agendas de las juventudes con las respectivas autoridades políticas y administrativas.

* Ejercer veeduría y control social sobre la gestión pública.

* Fomentar la participación de la juventud en el territorio.

¿Por qué debo votar para elegir Consejos Municipales y Locales de Juventud?

Porque en Colombia el voto es un derecho y un deber ciudadano. Además, al votar estarás eligiendo a un grupo de jóvenes, tanto hombres como mujeres, quienes van a representarte y serán los encargados de realizar una debida incidencia ante las autoridades territoriales, en los temas de interés de los jóvenes.

¿Qué son las agendas de juventud y porque son importantes?

Son el instrumento mediante el cual se canalizan los acuerdos de los jóvenes sobre las alternativas de solución a las necesidades y problemáticas de sus contextos. Estas agendas permitirán visibilizar las potencialidades de los jóvenes, y contienen propuestas para su desarrollo social, político, cultural, entre otros, ante los gobiernos territoriales y nacional.

¿Dónde se eligen los Consejos Municipales y Locales de Juventud?

En todos los municipios del país se elegirán Consejos Municipales de Juventud. En las localidades de los municipios de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa marta, se elegirán Consejos Locales de Juventud.

¿Cuál es el período de los consejeros de Juventud electos?

El periodo de los consejeros de juventud será de cuatro años. Podrán reelegirse por una única vez, en periodos consecutivos o no consecutivos; mientras se encuentre en el cumplimiento de los requisitos.

¿Quiénes pueden votar?

Jóvenes entre los 14 y 28 años, que se hayan inscrito en el censo electoral.

Cabe aclarar que los jóvenes de 14 a 17 años deben haberse inscrito ante la Registraduría para votar.

¿Puedo cambiar mi puesto de votación?

Si cambiaste tu lugar de residencia, debés haber actualizado tu puesto de votación (Concepto emitido por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral el día 10 de marzo de 2020)

¿Qué documento debo presentar para poder votar?

Si tienes entre 14 y 17 años, tarjeta de identidad. Si tienes entre 18 y 28 años, cédula de ciudadanía. Los jóvenes que hayan solicitado su cédula por primera vez y esta se encuentre en trámite, podrán presentar la contraseña. Si cumples 18 años de edad el mismo día de la elección, deberás presentar la tarjeta de identidad.

¿Dónde puedo consultar mi mesa o lugar de votación?

En la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil (www.registraduria.gov.co), digitalizando el número de documento de identidad.