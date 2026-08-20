De la Espriella anuncia nuevos aportes por terremoto: estos son los principales donantes

El presidente Abelardo de la Espriella realizó un recorrido por Chocó, Risaralda y Valle para evaluación del estado en las regiones luego de terremoto del 10 de agosto. Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una semana y media después del terremoto de magnitud 7,4 que afectó varios departamentos del país el pasado 10 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella anunció más de una docena de aportes por parte de varios conglomerados y empresarios colombianos que serán parte crucial del plan de reconstrucción que plantea el mandatario. La suma de la docena de aportes llega a los COP 1,5 billones de pesos, lo que equivale al 5 % de lo que necesitaría la nación para reconstruir las áreas afectadas.

La Fundación Santo Domingo, Valorem y sus empresas vinculadas donarán $100.000 millones para contribuir a la atención de las víctimas y la reconstrucción de las comunidades afectadas.

La Andi reunió COP 201.637 millones entre empresas afiliadas en su campaña de solidaridad. Ese recaudo incluyó aportes de Postobón, D1, Juan Valdez, Quala, Ecopetrol, Organización Ardila Lülle, Grupo Éxito, Olímpica. Mientras el Grupo Argos, que planteó usar el mecanismo de Obras por Impuestos y fijó una meta de COP 1.000 millones a través de su fundación.

ProAntioquia y sus empresas afiliadas donarán COP 200.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción del país. Al hacer el anuncio, De la Espriella expresó su “agradecimiento profundo” por lo que calificó como un extraordinario gesto de solidaridad y patriotismo, afirmando que “en los momentos más difíciles se conoce a los mejores ciudadanos”.

En la misma dinámica entró ProPacífico, que reunió a varias empresas del Valle del Cauca y compañías con operaciones en el departamento; para donar COP 220.000 millones para atender la emergencia y apoyar la reconstrucción de Cali, el norte del Valle y Buenaventura, zonas duramente golpeadas por el terremoto.

Entre los principales donadores, según el mandatario, también está Luis Carlos Sarmiento Angulo, que donó COP 200.000 millones para contribuir a la atención de la tragedia y a la reconstrucción del país. “Con la buena voluntad de nuestros empresarios, con la solidaridad de nuestra gente y con el esfuerzo de todos, vamos a reconstruir a Colombia”, señaló el mandatario.

Jaime Gilinski y Raquel Kardonski también aportaron COP 150.000 millones de pesos. Según lo explicado por el mandatario, estos recursos se destinarán directamente a la reconstrucción de hospitales y escuelas en la ciudad de Cali, una de las zonas que requiere mayores tareas de recuperación.

David Vélez, fundador y CEO de Nubank, confirmó una donación de COP 100.000 millones de pesos para apoyar a las familias damnificadas por el terremoto. El presidente De la Espriella le agradeció públicamente este aporte, destacándolo en sus mensajes como un “inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia”. De la Espriella también mencionó que una empresa anónima donó COP 100.000 millones de pesos.

El Grupo Tecnoquímicas (TQ) aportó COP 50.000 millones a la causa; Bavaria entregó una donación de COP 12.000 millones de pesos para la atención de la catástrofe; la compañía minera, Drummond, comprometió USD 1,5 millones, lo que significan COP 4.580 millones. Estos fondos serán canalizados a través de la iniciativa benéfica “Colombia, un solo corazón”, la cual es liderada directamente por la primera dama, Ana Lucía Pineda.

El último de los aportes provino de un esfuerzo conjunto de Tiendas ARA (COP 43.138 millones), BBVA (COP 7.190 millones) y Glencoreestas (COP 4.580 millones), que sumaron un aporte de COP 55.000 millones de pesos. Además, el mandatario confirmó también que el Grupo Bolívar y Davivienda donarán $110.000 millones para apoyar la atención de la tragedia y la reconstrucción del país.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno De la Espriella y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.