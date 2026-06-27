De la Espriella asegura mayorías en el Congreso: así se configura su gobernabilidad

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior.
Foto: Agencia EFE
El primer nombramiento que dejó en firme el presidente electo Abelardo de la Espriella fue el de Rodrigo Lara, una figura con credenciales partidistas y una amplia experiencia en el Congreso con el que tendrá que negociar de aquí en adelante. Se trata de un movimiento clave que ocurre a menos de un mes de la posesión de la nueva cohorte de legisladores, en la que ya dos partidos se declararon de gobierno y varios ya dieron, tácitamente, el sí para aterrizar en la misma bancada.
Todo hace parte de la reorganización del Capitolio con la que, muy...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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