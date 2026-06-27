De la Espriella asegura mayorías en el Congreso: así se configura su gobernabilidad

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior. Foto: Agencia EFE

El primer nombramiento que dejó en firme el presidente electo Abelardo de la Espriella fue el de Rodrigo Lara, una figura con credenciales partidistas y una amplia experiencia en el Congreso con el que tendrá que negociar de aquí en adelante. Se trata de un movimiento clave que ocurre a menos de un mes de la posesión de la nueva cohorte de legisladores, en la que ya dos partidos se declararon de gobierno y varios ya dieron, tácitamente, el sí para aterrizar en la misma bancada.

Todo hace parte de la reorganización del Capitolio con la que, muy...