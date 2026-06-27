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De la Espriella asegura mayorías en el Congreso: así se configura su gobernabilidad

Rodrigo Lara fue elegido por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, para manejar el diálogo con el Legislativo. Llega con el respaldo oficial de Salvación Nacional, Centro Democrático y Cambio Radical, y el apoyo, por ahora tácito, de los tradicionales. Allí tendrá que dar manejo al trámite de una reforma tributaria, del Plan Nacional de Desarrollo, de una “reforma anticorrupción” y del posible recorte del Estado. El Pacto Histórico analiza sus caminos.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
27 de junio de 2026 - 01:02 p. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció el nombramiento de Rodrigo Lara como ministro del Interior.
Foto: Agencia EFE

El primer nombramiento que dejó en firme el presidente electo Abelardo de la Espriella fue el de Rodrigo Lara, una figura con credenciales partidistas y una amplia experiencia en el Congreso con el que tendrá que negociar de aquí en adelante. Se trata de un movimiento clave que ocurre a menos de un mes de la posesión de la nueva cohorte de legisladores, en la que ya dos partidos se declararon de gobierno y varios ya dieron, tácitamente, el sí para aterrizar en la misma bancada.

Todo hace parte de la reorganización del Capitolio con la que, muy...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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