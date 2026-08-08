Así fue el primer consejo de seguridad de De la Espriella: definió estrategia y articulación

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (i); y el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora López, reciben honores militares, y el reconocimiento como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía este viernes, en la Tercera Brigada del Ejército en Cali (Colombia). Foto: EFE - Ernesto Guzmán Jr

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En las horas siguientes a su posesión en Cali, el presidente Abelardo de la Espriella citó a un consejo de seguridad a puerta cerrada, en el que estuvieron presentes las Fuerzas Armadas, parte de su gabinete y mandatarios locales. Desde allí, planteó su estrategia para combatir a los grupos criminales y reforzó el mensaje de articulación con las regiones.

Inmediatamente después de haber posesionado a su gabinete, el jefe de Estado se reunió junto con el alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, en la sede alterna de la Presidencia en la capital vallecaucana hasta horas de la madrugada. A ese encuentro también llegaron, de acuerdo con el mismo Eder, los mandatarios Jorge Octavio Guzmán Gutiérrez (Cauca) y Luis Alfonso Escobar (Nariño), así como “los alcaldes de las principales ciudades de la región”.

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“Le presentamos los principales retos de seguridad, los puntos estratégicos que requieren atención y las soluciones que necesitamos para recuperar la tranquilidad de nuestros territorios. El presidente presentó su estrategia de seguridad para el país y se mostró dispuesto a trabajar de inmediato en soluciones concretas para Cali y el suroccidente”, aseguró en sus redes sociales el alcalde de la capital del Valle.

En ese encuentro se dejaron varias conclusiones sobre los pasos a seguir en materia de seguridad. Entre ellas, la articulación entre todos los sectores —lo que incluye tanto ministerios como el de Minas, la Fuerza Pública y otras instituciones— “para poder lograr que realmente [puedan] ejercer un control sobre las economías ilícitas y, de esa manera, poder generar seguridad”. El ministro de Defensa, Jorge Mora, será central en ese diálogo.

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De acuerdo con Toro, se puso sobre la mesa la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito —algo que el mismo mandatario mencionó en su primer discurso como jefe de Estado—, pero también continuar con la sustitución. Además, en ese encuentro quedó establecido que el Batallón de Alta Montaña se “va a destrabar”, junto con “todas las cosas que no se han podido realizar desde el Gobierno nacional”. En todo caso, se espera que la próxima semana vuelva a haber una reunión para “ampliar la información de lo que va a ser la estrategia” y cómo “operativizarla en el Valle”.

Precisamente, este lunes ya fueron citados todos los ministros a lo que sería la primera reunión del pleno del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en ese encuentro se tracen las prioridades para los próximos meses y, además, terminar de completar los nombramientos de alto calibre, como lo son el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el embajador en Estados Unidos y el próximo presidente de Ecopetrol.

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