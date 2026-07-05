Abelardo de la Espriella empalma ataques a Petro de la campaña, con el inicio de su gobierno

Desde la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella ha mantenido un discurso crítico frente a Gustavo Petro. Con el inicio de una nueva etapa política, esa confrontación no solo continúa, sino que marca el tono en el proceso de empalme que lidera José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo. En este nuevo capítulo de Pescao Envenenado, analizamos ese proceso el empalme del gobierno saliente con el entrante y hablamos del sonajero ministerial.