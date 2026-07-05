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Política

Abelardo de la Espriella empalma ataques a Petro de la campaña, con el inicio de su gobierno

Desde la campaña presidencial, Abelardo de la Espriella ha mantenido un discurso crítico frente a Gustavo Petro. Con el inicio de una nueva etapa política, esa confrontación no solo continúa, sino que marca el tono en el proceso de empalme que lidera José Manuel Restrepo, el vicepresidente electo. En este nuevo capítulo de Pescao Envenenado, analizamos ese proceso el empalme del gobierno saliente con el entrante y hablamos del sonajero ministerial.

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Joseph Casañas Angulo, María José Barrios Figueroa y Johan Sebastián Pérez Pinilla
05 de julio de 2026 - 11:39 p. m.

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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